Straßenverkaufswert von rund 4 Millionen Euro

Zoll stellt 500 Kilogramm Haschisch bei Achim sicher

Jan-Felix Jasch

Der Zoll hat bei einer Fahrzeugkontrolle an der A1 bei Achim 500 Kilogramm Haschischplatten sichergestellt. Das Rauschgift wurde in einem in Schweden zugelassenen Kleintransporter entdeckt.