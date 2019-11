Hatte am Sonntag den richtigen Riecher: Zollhund "Nanny". (Zoll Bremen)

Dem Bremer Zoll ist am Sonntag ein großer Fund gelungen. Wie die Beamten mitteilten, konnten sie bei einer Routinekontrolle auf dem Rastplatz Thünen bei Achim insgesamt zehn Kilogramm Amphetamine und acht Kilogramm Haschisch sicherstellen. Kontrolliert wurde ein 35-jähriger Autofahrer aus Polen. Nicht ganz unbeteiligt an der Aktion war die Schäferhündin „Nanny“, die die in Einkaufstaschen versteckten Drogen im Kofferraum des Fahrzeuges aufspürte. Der 35-Jährige wurde in Untersuchungshaft genommen. Das Zollfahndungsamt Hannover ermittelt nun weiter. Die sichergestellten Drogen haben einen geschätzten Straßenverkaufswert von 170.000 Euro. (haf)