Die öffentlichen Verwaltungen müssen aktuell die Tarifsteigerung für ihre Mitarbeiter berücksichtigen. (Sebi Berens)

Landkreis Verden. Der Blick in die Glaskugel hat die Kämmerer der Städte und Gemeinden im Landkreis Verden dazu veranlasst, die Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst und dessen Auswirkungen auf den aktuellen Haushalt bereits vor längerer Zeit zu schätzen. Nun wurde in den Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt und auch wenn die endgültigen Gehaltstabellen noch nicht feststehen, wird deutlich, dass einige Kämmerer im Kreisgebiet zu optimistisch waren, andere dagegen hatten annähernd die Steigerung der Einkommen im Durchschnitt von 3,19 Prozent ab März 2018 eingeplant.

"Diese Steigerung gilt nicht für jeden Mitarbeiter, sondern muss individuell errechnet werden", sagt Peter Hollwedel, Herr der Zahlen im Achimer Rathaus. Deswegen könne man die Nachkommastellen der Steigerung zunächst ignorieren, zumal es Unterschiede zwischen den Entgeltgruppen und selbst in den Entgeltgruppen gibt. Er hatte mit einer Erhöhung um zwei Prozent gerechnet, nun fallen rund 180 000 Euro Mehrausgaben im Personalbereich an. Die Personalkosten mit insgesamt rund 18,6 Millionen Euro machen in Achim etwa ein Drittel des Gesamthaushalts aus.

Hollwedels Kollege Andreas Schreiber in Verden war gar überrascht ob des Verhandlungsergebnisses: "Ich habe nicht damit gerechnet, das eine solche Steigerung dabei herauskommt." Die Stadt Verden hat im Haushaltsplan eine durchschnittliche Steigerung der Gehälter von zwei bis 2,5 Prozent eingeplant – weniger als die Tarifsteigerung vorsieht. "Wir kalkulieren noch, wie viel die Tariferhöhung für den städtischen Haushalt ausmacht, aber nach einer groben Schätzung gehe ich von bis zu 200 000 Euro zusätzlich aus", sagt Andreas Schreiber. Insgesamt sind im aktuellen Haushalt der Stadt Verden jährliche Personalkosten in Höhe von etwa 21 Millionen Euro eingeplant.

Christian Heinrich, Kämmerer in Ottersberg, hatte für den Etat 2018 eine tarifliche Steigerung von zwei Prozent eingeplant, dem Flecken steht somit eine Mehrbelastung von rund 56 000 Euro ins Haus. "Ob diese durch erhöhte Steuereinnahmen ausgeglichen werden kann, ist derzeit noch nicht verlässlich abzuschätzen. Die aktuelle Entwicklung ist jedoch recht positiv", sagte Heinrich.

Für die Samtgemeinde Thedinghausen erläuterte Roland Dunker, dass diese von einer Erhöhung von 2,35 Prozent ausgegangen sei. Nun müssten bei einer durchschnittlichen Erhöhung um 3,19 Prozent die Personalaufwendungen um rund 28 000 Euro nach oben korrigiert werden. Langwedels Amtsleiter Ralf Korb kann aufgrund der Planung optimistisch sein: "Im Haushalt hatten wir eine Steigerung der Löhne von drei Prozent berücksichtigt. Also müsste es im Großen und Ganzen passen. Nun müssen wir noch die Ergebnisse im Detail abwarten, ob wir letztlich unter oder über der durchschnittlichen Einkommenssteigerung von 3,19 Prozent bleiben. So oder so, würde es unseren Haushalt aber nicht zum Platzen bringen."

Die beiden Tarifparteien hatten sich in der dritten Verhandlungsrunde auf Gehaltserhöhungen in drei Stufen verständigt. Ab März 2018 steigen die Einkommen im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Das bedeutet nach Angaben der Arbeitgeber ein Volumen von rund 7,4 Milliarden Euro. Die Laufzeit beträgt 30 Monate. Die Verhandlungspartner haben zudem in den unteren Einkommen eine Mindesterhöhung vereinbart. Mit Wirkung rückwirkend zum März 2018 gibt es zudem eine Einmalzahlung von 250 Euro.

Ob der Kreishaushalt durch die Tariferhöhung überplanmäßig belastet wird, weiß Kämmerer Holger Piplat noch nicht: "Wir haben eine gewisse Tariferhöhung eingeplant und den Personaletat von 2017 auf 2018 um 9,8 Prozent auf 47,1 Millionen Euro angehoben." Diese Erhöhung sei wesentlich für neue Stellen vorgesehen. Die Tariferhöhung sei nur ein Faktor unter mehreren.