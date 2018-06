Die Handwerksbetriebe können die Auftragslage derzeit kaum bewältigen, das erhöht die Wartezeiten und mitunter die Preise. (Björn Hake)

Achim. Wenn nicht gerade ein Notfall, etwa ein Wasserrohrbruch, ansteht, warten Privatkunden derzeit ganz schön lange auf einen Handwerkertermin. Die Branche ist komplett ausgelastet und das ist bereits im dritten Jahr nacheinander der Fall, weiß Eginhard Engelke, der Hauptgeschäftsführer der auch für den Landkreis Verden zuständigen Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser. "Die Betriebe versuchen, ihre Stammkunden zu halten und sagen zum Teil neuen Kunden ab", erzählt er auf Nachfrage. Aber das sei in anderen Branchen, etwa bei den Steuerberatern, auch so. "Bevor die Betriebe aufgrund von zu wenig Fachpersonal den Kundenauftrag nicht adäquat bedienen können, lehnen sie ihn lieber ab", sagt er.

Einerseits sei es für die Baubranche großartig, dass sie voll ausgelastet sei, andererseits blieben Bauvorhaben – auch die der öffentlichen Hand – auf der Strecke und Angebote würden erst gar nicht geschrieben. Oder aber das Angebot fällt entsprechend teuer aus, weil der Handwerksbetrieb weiß, dass er für einen bestimmten Auftrag Überstunden leisten und bezahlen müsse.

Die anhaltende Konjunktur im Baugewerbe bekommen auch die Städte und Gemeinden zu spüren. Ihre einst kalkulierten und in den Haushalten verankerten Baukosten entsprechen in vielen Fällen nicht mehr der Realität. Das bekam die Stadt Achim bereits im Sommer vergangenes Jahr zu spüren, als die Kosten für die Freibadsanierung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse gestiegen waren.

Das Polster ist nicht dick genug

Nun passiert ähnliches beim geplanten neuen Feuerwehrhaus in Baden. Wie Steffen Zorn, der städtische Fachbereichsleiter für Bauen und Stadtentwicklung, sagt, seien im Haushalt rund 1,8 Millionen Euro für den Bau eingeplant und ein Polster ist bereits mit drin. "Ich rechne mittlerweile aber damit, dass eine Zwei vor dem Komma stehen wird." Seine Hochrechnung fußt auf Erfahrungswerte und auf der aktuellen Marktsituation. Noch sei das mit dem Achimer Haushalt und dem genehmigten Nachtragshaushalt durch Veränderungen im Detail abbildbar – Zorn hofft, dass dies so bleibt. Beim Erweiterungsbau der Grundschule Uesen seien die Kosten noch im kalkulierten Rahmen, rund 600 000 Euro habe der Fachbereich für dieses Vorhaben und fürs Feuerwehrhaus vorsorglich "auf die hohe Kante" legen können.

Probleme bereiten der Stadt die Gewerke Rohbau, technische Gebäudeausstattung und alle Elektroarbeiten – sie sorgen laut Zorn dafür, dass die Kosten wie beim Freibad explodieren. Wo es früher 20 bis 30 Angebote auf eine Ausschreibung der Stadt gegeben habe, sind es heute zwei bis drei. Etwa für den Rohbau an der Ueser Grundschule. Teilweise liegen die Angebote um bis zu 40 Prozent über den von der Stadt kalkulierten Kosten. "Wir mussten auch eine Ausschreibung aufheben", erklärt Zorn. Nun will die Stadt ihre Taktik ändern. Wie er schildert, wurden bisher Gesamtpakete ausgeschrieben, damit die Stadt vorher weiß, welche Summe unterm Strich für ein Vorhaben herauskommt. Nun sollen die Zeitpläne optimiert und die Aufträge scheibchenweise sowie zum Teil später ausgeschrieben werden.

Der Fachbereichsleiter weiß, dass er auch den Stadtrat auf die anhaltende Entwicklung im Handwerk hinweisen muss. Dieser wird angesichts der Haushaltslage auch gerade in den Etatberatungen für den nächsten Doppelhaushalt abwägen, ob Vorhaben kleiner ausfallen oder vorerst gestrichen und somit auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden sollen. Allerdings hat die Stadt auch rechtliche Vorgaben zu befolgen.

Für die Kreishandwerkerschaft erklärt Engelke, dass er schon von einigen Bürgermeistern angesprochen worden sei, dass die Handwerksbetriebe zu wenige Angebote abgeben würden. "Das Gegenteil ist ja aber nur sinnvoll, wenn sie sie abarbeiten könnten. Dafür fehlen ihnen aber die Fachkräfte." Dass die Preise steigen, wenn die Nachfrage steigt, sei ohnehin normal, zumal auch die Betriebe höhere Personalkosten haben. "Der letzte Tarifabschluss lag bei 5,7 Prozent plus Nebenleistungen", sagt er. Das sei gut für die Arbeitnehmer, müsse von den Firmen aber bei Angeboten berücksichtigt werden.

Der Nachwuchs fehlt

Das Problem, dass die Handwerksbetriebe schon seit Längerem nur schwer Nachwuchs finden, ist der Kreishandwerkerschaft bewusst. Engelke hofft, mit Berufsbildungsmessen und verstärkter Werbung mehr junge Menschen fürs Handwerk begeistern zu können, damit neues Fachpersonal ausgebildet werden kann. Mit der Agentur für Arbeit war er gerade am Mittwochmorgen wieder im Austausch, sie kann den Handwerksbetrieben mit fertigen Arbeitskräften derzeit aber auch kaum dienen. "Alles, was in dem Bereich arbeiten könnte, ist auf dem Markt ", sagt Daniel Bestvater, Sprecher der Agentur für Arbeit Nienburg-Verden. Daher sei es schwierig, verfügbare Leute zu finden. Die haben nämlich die freie Auswahl, wenn sie ihre Arbeitsstelle im Handwerk wechseln wollen.

Laut Bestvater dauert es im Schnitt 212 Tage, bis eine Stelle eines Mechatronikers oder Elektronikers besetzt werden kann. Auch er weiß als ehemaliger Jobvermittler, dass die Klischees des Handwerks nur schwer aus jungen Köpfen zu bekommen sind und die Branche ihnen wenig attraktiv erscheint. "80 Prozent der jungen Leute denken bei Handwerk an Maurer, dass sie mit 40 Rücken haben und nur Stein auf Stein setzen", zählt er die üblichen Vorurteile auf.