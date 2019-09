Ab dem 23. September bis voraussichtlich Ende des Jahres voll gesperrt: die Kanalbrücke in Daverden. (Sebi Berens)

Bereits seit Ende November vergangenen Jahres ist der Brückenzug über das Weserwehr in Intschede für den motorisierten Verkehr gesperrt. Wie berichtet, ist das Bauwerk stark marode und soll in den kommenden Jahren erneuert werden. Doch wann genau diese Arbeiten beginnen werden, steht aktuell noch gar nicht fest. Zu Beginn der Sperrung hatte das für die Maßnahme verantwortliche Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Verden (WSA) mit einem Beginn in diesem September geliebäugelt. Der September ist nun da und es werden in dem Gebiet bald auch wirklich Brückenarbeiten beginnen – jedoch rund 400 Meter weiter nördlich.

Denn diese finden an der Daverdener Kanalbrücke statt, die für eine Sanierung ab Montag, 23. September, voll gesperrt wird. Das hat das WSA nun mitgeteilt. „Bei den regelmäßigen Bauwerksprüfungen wurden Schäden an der Brücke festgestellt“, heißt es von dem Amt, das für die Tragfähigkeit des Bauwerks verantwortlich ist, auch wenn es sich um eine Kreisstraße handelt, die über den Schleusenkanal führt. Die zu behebenden Schäden sind laut WSA an den „Lagern und den beiden Übergangskonstruktionen“ festgestellt worden. Der übliche Verschleiß nach mehr als 60 Jahren, die die Brücke seit dem Bau schon auf dem Buckel hat. Mit der Instandsetzung wurde die Firma Becker aus Meppen beauftragt. Bis zum Ende des Jahres, so hofft man beim WSA, sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin bittet das Amt die Verkehrsteilnehmer, für die Überfahrt die Brücke in Etelsen zu nutzen.

Gründe für Verzögerung

Die Instandsetzung der Daverdener Kanalbrücke steht in direktem Zusammenhang mit der Sanierung des Intscheder Wehrs. Denn eine der Zufahrten zu der Baustelle am Wehr soll über die Kreisstraße 9 und damit über diese Kanalbrücke erfolgen. Das bedeutet, sie muss den zu erwartenden Schwerlastverkehr aushalten können – und das kann laut WSA im aktuellen Zustand schlichtweg nicht gewährleistet werden. Das bedeutet auch, dass sich in diesem Jahr in Sachen Abriss und Erneuerung des Intscheder Wehrs definitiv nichts mehr tun wird. Aber wann kann es dort endlich mit den Arbeiten losgehen? „Wir hoffen, im Laufe des nächsten Jahres anfangen zu können“, gibt sich Andreas Koslowski vom WSA auf Nachfrage sehr vage. Für die bisherigen Verzögerungen gebe es Gründe, auf die „Einzelheiten“ dürfe der Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Verden aber nicht eingehen.

Bereits 2014 hatte die Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe in einem Gutachten deutlich gemacht, dass das Wehr sanierungsbedürftig ist. Bei der Sperrung für den motorisierten Verkehr vor rund zehn Monaten war das WSA noch davon ausgegangen, dass der einspurige Brückenneubau über das Weserwehr eventuell im Jahr 2021 wieder freigegeben werden kann. Aktuell ist unklar, ob und wie sehr sich durch die bisherige Verzögerung das anvisierte Datum für die Fertigstellung der Maßnahme verzögern wird. Die geschätzten Kosten für den Neubau des Brückenzuges liegen bei etwa 5,5 Millionen Euro.