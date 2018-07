Drei Feuerwehren aus dem Achimer Stadtgebiet waren im Einsatz. (Christian Butt)

Ein Feuer am Bahndamm in Achim hat am Freitagnachmittag zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Bahnstrecke Bremen - Hannover geführt. Gegen 13 Uhr hatte ein Lokführer den Brand bemerkt und die Leitstelle verständigt. Drei Feuerwehren aus dem Achimer Stadtgebiet (Achim, Bierden und Uphusen) rückten daraufhin aus und bekämpften die Flammen vom Fuß des Bahndamms aus.

Nachdem die Bahn den Zugverkehr eingestellt hatte, konnte das Feuer effektiv auch von den Gleisen aus bekämpft werden. Um genügend Wasser am Einsatzort zu haben, richtete die Feuerwehr einen Pendelverkehr zum nächsten Hydranten ein. Nach etwa einer Stunde konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Wieso es brannte, wird aktuell noch ermittelt.