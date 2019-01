Ab 7. Januar kommt es auf der Strecke zwischen Bremen und Achim zu Einschränkungen. (Christian Valek)

Im Rahmen des Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“ errichtet die Deutsche Bahn auch Lärmschutzwände zwischen Mahndorf und Achim. Die Bauarbeiten dazu beginnen am kommenden Montag, 7. Januar, und dauern voraussichtlich bis zum 5. Februar. In diesem Zeitraum können nach Angaben der Nordwest-Bahn einige Zugverbindungen auf der Linie RS 1 auf dem Streckenabschnitt zwischen Bremen Hauptbahnhof (Hbf) und Achim nicht fahren. Fahrgäste werden gebeten, die jeweils nachfolgenden Verbindungen zu nutzen, die 30 Minuten später verkehren. „Die ausfallenden Verbindungen werden nicht durch einen Ersatzverkehr ersetzt“, kündigt die Nordwest-Bahn an. „Ausnahmen bilden zwei Zugleistungen in den Nacht- beziehungsweise frühen Morgenstunden, für die jeweils ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet wird.“

Von Bremen nach Achim entfallen die Züge mit den folgenden Abfahrtszeiten ab Bremen Hbf: 5.27 Uhr, 6.27 Uhr, 7.27 Uhr, 8.27 Uhr und von 12.27 Uhr stündlich bis 20.27 Uhr. Es fahren die nachfolgenden Verbindungen zur Minute 57. Der Zug NWB 83199 (Abfahrt jeweils um 1.11 Uhr von Bremen Hbf) wird ab Achim in Richtung Verden (Aller) durch einen Bus ersetzt. Ab Achim verkehrt der Ersatzbus um 1.28 Uhr, also fünf Minuten später als der im regulären Fahrplan angegebene Zug, und kommt um 2.09 Uhr in Verden (Aller) an.

Diese Züge entfallen von Achim nach Bremen

Von Achim nach Bremen Hbf entfallen die Züge mit den folgenden Abfahrtszeiten ab Achim: 6.18 Uhr, 7.18 Uhr, 8.18 Uhr, 9.18 Uhr und von 13.18 Uhr stündlich bis 19.18 Uhr. Es fahren die nachfolgenden Verbindungen zur Minute 48. Der Zug NWB 83106 verkehrt ab Verden (Aller) jeweils um 4.23 Uhr, also 40

Minuten früher als im regulären Fahrplan angegeben. Ankunft in Achim ist um 4.38 Uhr. Der Ersatzbus zur Weiterfahrt nach Bremen Hbf startet um 4.43 Uhr, also 35 Minuten früher als der im regulären Fahrplan angegebene Zug. Bremen Hbf wird wiederum zur regulären Ankunftszeit um 5.31 Uhr erreicht.

Die Ersatzfahrpläne finden Fahrgäste in gedruckter Form unter anderem in den Zügen der Nordwest-Bahn sowie auf der Internetseite unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen.