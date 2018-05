Achim. Zu einem Zwischenfall ist es nach Angaben der Bundespolizei Bremen am Sonntagabend im Zug kurz vor Erreichen des Achimer Bahnhofs gekommen. Ein unbekannter Mann sei mit einem Jugendfreizeitticket in der Nordwestbahn von Bremen nach Achim gefahren, "obwohl er augenscheinlich älter als 20 Jahre ist", wie die Polizei festhält. Als Ausweisersatz hatte er eine Krankenkassenkarte an die Zugbegleiterin übergeben, die er ihr plötzlich wieder aus der Hand riss. Dabei versuchte er auch noch, den sichergestellten Fahrschein aus ihrer Brusttasche zu reißen. Fahrgäste kamen ihr zu Hilfe. Bei Ankunft in Achim um 21.09 Uhr flüchtete der Mann aus dem Zug. Es soll sich um einen etwa 21-jährigen Afrikaner handeln. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Nötigung und Erschleichens von Leistungen ermittelt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise unter 04 21 / 16 29 95.