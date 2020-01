Die freie Fläche vor den neuen Wohnhäusern von AVW steht nun im Fokus, nachdem die Sparkasse ihre Pläne verworfen hat. (Björn Hake)

Die Aussage der Kreissparkasse Verden, dass sie von ihrem geplanten Bauvorhaben am Gieschenkreisel Abstand genommen hat, ist bei den hiesigen Entscheidungsträgern noch längst nicht verdaut. Wie auch, wenn durch die Rolle rückwärts des Geldinstituts die Pläne für die Innenstadtentwicklung zunächst mal zunichtegemacht worden sind, weil die Sparkasse ihr großes Bestandsgebäude in der Fußgängerzone nicht frei macht. Nun hat sich der Wirtschaftsbeirat Achim mit einem offenen Brief an den Kreissparkassenvorstand Matthias Knak gewandt und darin deutlich gemacht, dass er „über den Zick-Zack-Kurs der Kreissparkasse“ doch sehr „überrascht“ sei.

Der Wirtschaftsbeirat hatte wie die Stadtverwaltung und der Rat die Pläne der Kreissparkasse „akzeptiert und tatkräftig unterstützt“, heißt es im vom Vorsitzenden Adolf Brockmann unterzeichneten Brief. Schließlich habe es andere Pläne vor 2016 gegeben, die ehemalige Scherf-Fläche zu bebauen: mit über 1200 Quadratmeter Geschäftsflächen und einer Vielzahl von Wohnungen in terrassenförmiger Bauweise.

„Dies wurde auf Wunsch der Kreissparkasse zugunsten eines Baus für eigene Geschäftsräume sowie einer größeren Anzahl von Eigentumswohnungen gekippt.“ Auch, weil alle Beteiligten die Vorteile im Freiwerden der jetzigen Geschäftsräume zugunsten des Einzelhandels gesehen hätten.„Im Sinne der Wiederbelebung der Innenstadt hält der Wirtschaftsbeirat Achim es weiterhin für sinnvoll, das bisherige Gebäude der Kreissparkasse in der zentralen Lage der Obernstraße wie bisher geplant für den Einzelhandel zu nutzen“, schreibt der Beirat.

Abgespeckte Variante

Er empfiehlt der Sparkasse, darüber nachzudenken, auf der Restfläche am Kreisel abgespeckte Geschäftsflächen für die Sparkasse innerhalb eines Neubaus vorzusehen. „Dabei kann das Gebäude am Kreisel so geplant werden, dass es dem schrumpfenden Bedarf an Geschäftsflächen der Sparkasse in Stufen durch anderweitige Nutzung – Dienstleistung, Wohnen oder Einzelhandel – angepasst werden kann.“

Eine ähnliche Idee hatte die Kreissparkasse Verden auf Nachfrage gegenüber unserer Zeitung bereits selbst ins Spiel gebracht: Sie könnte, wenn ein Investor die noch freie Fläche bebauen will, etwa als Mieter eines neuen Gebäudes, darin eine angemessen große Filiale betreiben. Dafür müsste der Stadtrat dann den Bebauungsplan für die Fläche am Kreisel anpassen. Einzig die ursprüngliche Idee, dass am Gieschenkreisel ein Veranstaltungsraum für bis zu 200 Menschen entstehen könnte, dürfte sich bei dieser Variante zerschlagen haben – ihr Bestandsgebäude in der City könnte die Sparkasse dann aber räumen.

Als potenzieller Bauherr für ein neues Mehrzweckgebäude fällt einem der Investor AVW Immobilien, der derzeit die Wohngebäude auf dem früheren Scherf-Areal errichten lässt und das vordere Grundstück an die Sparkasse veräußert hat, natürlich als erstes ein. „Wir haben daran auch schon gedacht, haben mit der Kreissparkasse aber noch keine Gespräche darüber geführt“, sagte Edward Martens, verantwortliches Vorstandsmitglied für den Bereich Bau und Projektentwicklung bei AVW, am Donnerstag.

Die Entscheidung der Kreissparkasse, über die AVW „fair und offen“ in Kenntnis gesetzt worden sei, sei aber noch zu frisch. Auf jeden Fall ist es laut AVW für die neuen Wohnungen schalltechnisch kein Problem, wenn die Fläche zum Kreisverkehr hin unbebaut bleibt. Vor einem Jahr war Martens noch fest davon ausgegangen, dass trotz der Verzögerungen, die es da schon gegeben hatte, das neue Sparkassengebäude gebaut wird. Und er hatte erklärt, dass auch er den Umzug der Sparkasse von der Fußgängerzone an den Kreisel sinnvoll findet.

Gesprächsangebot liegt auf Tisch

An dieses Vorhaben hat nun der Wirtschaftsbeirat Sparkassenvorstand Knak nochmal erinnert und ihm verdeutlicht, dass die seinerzeit zugesagte zeitnahe Räumung des Bestandsgebäudes ein wesentlicher Baustein für die Entwicklung der Innenstadt sei. "Wir bieten Ihnen kurzfristig konstruktive Gespräche zu dieser für die Bürger der Stadt unerfreulichen Situation an, um eine tragfähige Alternative zu der jetzigen Planung gemeinsam zu entwickeln", schreibt der Wirtschaftsbeirat dem Sparkassenvorstand.

Der hatte vorher stets die zu hohen Preise in der Bauwirtschaft als Grund für die Verzögerung beim Neubauvorhaben angegeben, zuletzt aber damit argumentiert, dass das Bankgeschäft wegen der Digitalisierung eher weniger Platz brauchen werde und auch der Bedarf der Kunden an Bargeld und persönlichen Dienstleistungen rund ums Girokonto zurückgehen werde. Ebenfalls passe ein repräsentativer Neubau "nicht in eine Zeit, in der wir keine Zinsen mehr auf ihre Spareinlagen zahlen.“

Die Situation wird Thema auf der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung sein, die am Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr im Rathaus beginnt.