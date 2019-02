Das erste Schulhalbjahr haben die Schüler und Lehrer der IGS in Achim in der vergangenen Woche hinter sich gebracht. Der Start der Integrierten Gesamtschule ist nach Ansicht der Stadtverwaltung gut geglückt. Doch es stehen noch einige Aufgaben auf der Agenda, auch unabhängig von allen baulichen Veränderungen, die zukünftig noch anstehen werden. Denn der Schritt, aus drei Schulen letztlich eine zu machen, erfordert organisatorisches Geschick.

Der Schulverein der Realschule will nun zeitnah einen Schritt in diese Richtung gehen und hat auf seiner jüngsten Versammlung eine Satzungsänderung beschlossen. Demnach öffnet sich der Verein nun auch für Eltern der IGS. „Uns ist es wichtig, dass der Schulverein auch nach dem endgültigen Ende der Realschule noch erhalten bleibt“, sagt die Vorsitzende Maren Knüppel. „Es ist in den vergangenen 20 Jahren einiges aufgebaut worden und es wäre schade, wenn dieses ganze Know-how verloren geht.“ An der IGS existiere aktuell noch kein eigener Schulverein und so sei es aus ihrer Sicht das Einfachste, die bereits bestehenden Strukturen zu nutzen. „Es verursacht deutlich mehr Kosten, die zwei Schulvereine der Real- und Hauptschule zu schließen und einen neuen zu gründen.“

Dennoch hat sich der Schulverein der Liesel-Anspacher-Schule genau für diesen Weg entschieden. „Mit dem Ende der Hauptschule gehen auch wir von der Bühne“, sagt deren Vorsitzender Horst Dethlefs. Der Verein werde sich demnach auflösen, wenn die letzte Klasse der Hauptschule fertig ist. „Wir sehen die IGS als Neuanfang, bei dem sich alles auch von Grund auf neu konstituieren sollte.“ Das unterschiedliche Vorgehen der beiden Vereine hänge jedoch auch mit der unterschiedlichen Vereinsstruktur zusammen. „Der eine Weg ist für den einen Verein gut, für den anderen aber nicht“, sagt Dethlefs. Der Realschulverein besteht aus Eltern und Lehrern und hat aktuell 115 Familien als Mitglieder. Der Hauptschulverein hingegen hat nur acht Mitglieder und setzt sich ausschließlich aus Lehrern und ehemaligen Lehrern zusammen.

Maren Knüppel zumindest ist überzeugt von ihrem Weg und bekommt dafür auch Rückendeckung von der kommissarischen IGS-Schulleiterin Kerstin Albes-Bielenberg. „Ein Schulverein ist ein wichtiges Standbein und er ermöglicht der Schule Projekte, die sonst nicht realisierbar wären.“ So hat Knüppel mit ihrem Verein in den vergangenen Jahren zum Beispiel Spielgeräte für den Pausenhof und Musikinstrumente für den Unterricht angeschafft oder auch Zuschüsse für den Schüleraustausch der Realschule zur Verfügung gestellt.

„Die Budgets der Schulen sind begrenzt, aber ein Schulverein hat ganz andere finanzielle Möglichkeiten, um das Schulleben zu bereichern“, sagt Knüppel. „Deshalb braucht eigentlich jede Schule einen Förderverein.“ Soweit der Wunsch. Doch ob der Realschulverein nach der Satzungsänderung wirklich bestehen bleibt, ist dennoch ungewiss. Denn Maren Knüppel und die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden nicht mehr für die Ämter kandidieren. „Ich habe das nun sechs Jahre lang gemacht und irgendwann ist auch mal Schluss“, sagt sie. Dass das Ende ihrer Amtszeit nicht gleichzeitig auch das Ende des Schulvereins ist, hofft Knüppel dennoch. Fakt ist aber, wenn in der kommenden Jahreshauptversammlung kein neuer Vorstand gefunden wird, wird der Verein geschlossen.„Das Vereinsvermögen würde dann an die Stadt Achim gehen“, erklärt Knüppel.

Am Mittwoch, 14. März, hält der Schulverein der Realschule ab 20 Uhr seine Jahreshauptversammlung in den Räumen der IGS ab. Hier muss dann auch ein neuer Vorstand gewählt werden.