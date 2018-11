Zogen erneut bei den Arbeiten an einem Strang: Die große Gruppe der Wühlmäuse mit Cordula Schröder von der Gemeindeverwaltung (Vierte von rechts) und Auszubildenden der Oytener Firma Brema. (Björn Hake)

Es ist das größte Projekt, das die Oytener „Wühlmäuse“ bisher in Angriff genommen haben: Am Köbens in Bassen legen die fleißigen Senioren derzeit auf einer Fläche von mehr als 4000 Quadratmetern eine Streuobst- und Wildblumenwiese an. Nachdem bereits vor einigen Wochen eine Wildhecke – bestehend etwa aus Haselnuss, Weißdorn oder Schlehe – als Gebietsbegrenzung angelegt worden war, sind nun die insgesamt 40 Obstbäume gepflanzt worden. Ein Dutzend Mitglieder der Rentnergang bekamen bei den Arbeiten einmal mehr Unterstützung von zwei Auszubildenden der Oytener Firma Brema. Einen ganzen Vormittag wurden zunächst Holzpfähle und die Bäume in 60 Zentimeter Tiefe versenkt, diese dann mit Hanfband verbunden und am Boden mit Drahtgitter umschlossen – zum Schutz ausgerechnet vor Wühlmäusen.

Dann gab es die erste Wässerung. „Wir müssen in nächster Zeit viel gießen“, kündigte Erhard Hopert von den Wühlmäusen an. Denn der Boden sei derzeit richtig trocken. Grundsätzlich aber sei man davon überzeugt, dass der Boden am Köbens besser für das Wachstum von Obstbäumen geeignet ist als die Oyter Heide, wo die Gruppe vor geraumer Zeit bereits um die 20 Exemplare gepflanzt hat. Zu den alten Obstsorten, die nun in Zukunft in Bassen blühen sollen, gehören unter anderem die Apfelsorten James Grieve, Holsteiner Cox und Finkenwerder Bremen, die Hauszwetsche oder die Kirschsorten Morellenfeuer und Oktavia. Gekauft hatten die Wühlmäuse die Pflanzen von der Baumschule Schröder in Thedinghausen.

Ermöglicht durch die Volksbank

Neben dem Erhalt der Obstsorten sind die weiteren Ziele der neuen Streuobst- und Wildblumenwiese die Schaffung von Lebensräumen für Insekten und Rückzugsflächen für Tiere und Pflanzenarten, die Bereicherung des Landschaftsbildes sowie, den Kindern die Natur näherzubringen. Ermöglicht wurde das Projekt von der Volksbank Oyten. Denn die Fläche gehörte eigentlich der Volksbank Immobilien GmbH, die diese aber aufgrund der bisher so positiven Erfahrungen mit den Wühlmäusen diesen zur Bewirtschaftung überlassen haben. „Ursprünglich wollten sie es uns schenken“, erzählte Hopert. Aber das ist rechtlich nicht zulässig. Und so wurde das Grundstück zunächst von der Volksbank an die Gemeinde überschrieben, die es dann zur Nutzung an die Wühlmäuse übergab.

Das Saatgut, die Pflanzen und das Zubehör konnte die Rentnergang dank einer Zuwendung der Bingo-Umweltstiftung in Höhe von 2680 Euro finanzieren. Mit Gerätschaften und Hilfe vom Bauhof unterstützte die Gemeinde das Vorhaben. Für alles weitere zeichneten und zeichnen sich die Wühlmäuse verantwortlich. Bereits im Juni war mit den Vorplanungen begonnen worden. Nachdem das erklärte Ziel, die Obstbäume noch im Herbst zu pflanzen, nun erreicht wurde, gehen die Arbeiten in dem Gebiet erst im kommenden Frühjahr weiter. Dann wird der Blühstreifen angelegt. Bis zur Fertigstellung geht die Gruppe von einem Arbeitsaufwand von rund 500 Stunden aus. Und auch für die weitere Pflege des Areals sind die Senioren dann zuständig.

Nichts soll verkommen

Wann die nun gepflanzten Obstbäume erstmals blühen, ist laut Hopert schwer zu prognostizieren. „Frühestens in zwei, drei Jahren“, gab er eine grobe Einschätzung ab. Was aus der eines Tages erhofften reichhaltigen Ernte wird, darüber gibt es bei den Wühlmäusen schon Ideen. Spruchreif ist allerdings noch nichts. Nur eines ist laut Hopert sicher: Verkommen sollen die Äpfel, Zwetschen und Kirschen in keinem Fall.