Geschafft: Bei der Abnahme des Deiches wird das fertige Bauwerk in Oiste überprüft. Mit dabei sind Vertreter des Mittelweserverbandes (MWV), des Landkreises Verden, des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der ausführenden Baufirma. (FOCKE STRANGMANN)

Nun ist auch der dritte und somit letzte Bauabschnitt des neuen Deiches mit Deichverteidigungsweg in Oiste nahe der Weser fertiggestellt. Bei sonnigem Wetter inspizierten unter anderem Vertreter des Mittelweserverbandes (MWV), des Landkreises Verden, des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) und der ausführenden Baufirma Mittelwesertiefbau am Dienstag das technische Baudenkmal.

Die kalkulierten Gesamtkosten für den längsten Abschnitt vom Weg zum Holderneß – wo der Weserradweg über den Deich führt - bis zur Überfahrt südlich der Ortslage Oiste betrugen 1,2 Millionen Euro. Auch der letzte Ausbau des Deiches mit 1035 Metern Länge wird finanziell gefördert durch Landes-, Bundes- und EU-Mittel. Zuvor waren seit August 2017 zwei andere Abschnitte von der Flutbrücke an der Landesstraße 203 bis hin zum Nordfeldweg und von dort bis zum Weg zum Holderneß fertiggestellt worden (wir berichteten). Mit rund 700 Metern waren sie erheblich kürzer und kosteten dadurch auch nur 700 000 beziehungsweise 600 000 Euro.

Schwachstellen-Suche gab Ausschlag

Angeschoben wurde das Gesamtprojekt 1992 durch eine Suche nach Schwachstellen. „Der Deich wurde als zu steil eingestuft und verfügte über keinen Deichverteidigungsweg“, sagte MWV-Geschäftsführer Peter Neumann. Der alte Deich entsprach also nicht mehr dem Stand der Technik und wies Fehlhöhen auf, außerdem endete der Acker am Böschungsfuß. Doch es dauerte, bis die Arbeiten beginnen und die ersten Bagger und Frontlader unter anderem Kleie und Sand aus der Bodenentnahmestelle in Reer (Intschede) aufschütten konnten.

Nunmehr misst die Deichkrone eine Höhe von drei Metern, es gibt eine 1:3-Böschung – sie hat mehr Masse - und außenseitig Kleisporn. Ein Deichverteidigungsweg und ein Deichseitengraben mit Dränage wurden angelegt, um das Sickerwasser kontrolliert abzuleiten. Bei hervorragenden Wetterverhältnissen im Sommer 2019 wurde die Baumaßnahme zügig umgesetzt. Die Grasansaat erfolgte im Oktober, und aufgrund des warmen und feuchten Herbstes konnte das Gras gut auflaufen und vor dem Winter noch eine wehrhafte Grasnarbe bilden. „Im Bauablauf gab es keine großen unvorhersehbaren Schwierigkeiten“, berichtete Neumann, der während der Begehung die Personengruppe mit Daten und Fakten versorgte.

Schafherde im Aufbau

Wie in den beiden ersten Abschnitten wurde der Grunderwerb für den Deich und die Streifen von rund 15 Metern parallel zur Erhöhung im Rahmen der eingeleiteten Flurbereinigung „Weserdeich Oiste“ über die Geschäftsstelle Verden des Amtes für regionale Landentwicklung Lüneburg (ArL) abgewickelt. Nicht nur in diesen Bereichen in der Gemeinde Blender muss der Deich ständig gepflegt werden. Der Mittelweserverband ist insgesamt für 52 Kilometer linksseitige Weserdeiche zuständig. „Auf 38 Kilometern davon weiden Schafherden“, sagte Neumann. Mit Henner Meyer wird ein Schäfer aus dem Ort Oiste, dessen Herde sich im Aufbau befindet, dieses übernehmen.

Der Deichverteidigungsweg, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, hat eine Spurbreite von drei Metern, auf dem im Hochwasserfall ein Ringverkehr eingerichtet werden würde, um Sandsäcke heranzuschaffen. „Vorsorge ist besser“, entgegnet Neumann Kritikern, die eine Notwendigkeit der Erhöhung anzweifeln. Abgeschlossen sind die Arbeiten im Bereich Oiste aber mit der Abnahme des letzten Bauabschnitts noch nicht. In diesem und im nächsten Jahr soll noch die Reparatur beziehungsweise Erneuerung der kaputt gefahrenen Straßen, die auch der Ringerschließung bei der Deichverteidigung dienen, erfolgen. Es handelt sich dabei um den Nord- und den Osterfeldweg. Ab 2022 dürfte ein Projekt zwischen Schöpfwerk Eißel und Ahausen/Weyhe in Angriff genommen werden.