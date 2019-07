Sie sind häufiger in den Vereinigten Staaten unterwegs: Gesangsstar Sara Dähn und Bandführer und Entertainer Thomas Blaeschke von Voice Over Piano. (Christine Lutz/VoiceOverPiano.com)

Für Voice Over Piano ist Sottrum schon längst kein unbekannter Ort mehr. Und auch dem ansässigen Publikum dürfte die Band ein Begriff sein. Fünf Auftritte unterstreichen: Dort sind die Musiker so etwas wie Stammgäste. Am Sonnabend, 13. Juli, folgt ab 19 Uhr nun auch ein weiterer Besuch. Zur sechsten Sottrumer Open-Air-Veranstaltung „Musical meets Rock & Pop“ wird auf dem Kirchplatz vor der St.-Georg-Kirche wieder ein Konzert von Voice Over Piano stattfinden. Gegenüber dem Vorjahr sind Veränderungen geplant. Sara Dähn, Gesangsstar der Band, berichtet: „Wir haben wieder viele neue Songs oder Songs, die wir letztes Jahr hier nicht spielten, mit dabei: von Frank Sinatra, von Gloria Gaynor und Louis Armstrong, dann Musicals wie ein Medley aus „König der Löwen“, Stücke aus „Starlight Express“, von Queen und Abba oder Udo Jürgens. Außerdem spielen wir auch unsere eigenen Songs.“

Genauso wie das musikalische Programm ist auch die Bandbesetzung hochkarätig. Laut Thomas Blaeschke gastieren Musiker, die aus ganz Deutschland kommen und teilweise auch in Produktionen wie „Paramour“ oder „König der Löwen“ in Hamburg unter Vertrag sind. Das hat der Bandführer und Entertainer von Voice Over Piano auf einer Pressekonferenz in den Räumen der Stadtwerke Rotenburg angekündigt. Offen ist die Band für Bitten der Zuschauer. Dähn sagt: „Nicht alles ist möglich, aber wer unser Repertoire kennt, darf gerne Wünsche äußern. Und auch mit neuen Ideen aufwarten, das geht manchmal auch. Dazu muss man einfach nur eine Nachricht an Mail@VoiceOverPiano.com senden – mit dem Hinweis „Open Air Sottrum 13.07.2019 Liedwunsch“. Wir antworten schnell und sagen, was geht.“

Indes stellt Blaeschke heraus, dass die Veranstaltung ohne die Unterstützer in Sottrum nicht mit dieser Besetzung realisiert werden könnte. Damit meint er Sponsoren wie die Stadtwerke oder die Sparkasse Rotenburg Osterholz: Diese sorgen zugleich auch dafür, dass das Konzert für den Großteil der Besucher erschwinglich gemacht werden kann. Im Vorverkauf liegt der Eintrittspreis für Vollzahler bei 19,50 Euro, Schüler zahlen 15 Euro. An der Abendkasse sind die Tickets teurer: Dort erhalten Vollzahler für 22 Euro und Schüler für 16 Euro den Zugang zum Konzert. Zu kaufen gibt es Karten online im Webshop unter www.VoiceOverPiano.com sowie bei Nordwest Ticket und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Außerdem sind Tickets auch speziell in Sottrum bei der Buchhaltung + Touristik Wilkens sowie bei der Buchhandlung Froben zu erwerben.

Auftritt auch bei schlechtem Wetter

Den Kontakt zu Voice Over Piano hatte vor Jahren Karin Fuge-Venske von der St.-Georg-Stiftung Sottrum hergestellt. Im Vorfeld weist Fuge-Venske darauf hin, dass der geplante Bandauftritt bei schlechtem Wetter ebenso stattfindet: dann in der Kirche. Für Hans-Joachim Boschen, Marketingleiter der Stadtwerke, wäre das eine annehmbare Variante. Er erlebte den Umzug in die Kirche bereits vor fünf Jahren, weil ein Starkregen nahte. Seine Erinnerung: „Es war auch dort hervorragend, wenn auch ganz anders im Feeling.“

Das Jahr 2019 hatte schon den einen oder anderen Höhepunkt für Voice Over Piano parat. Nach der Präsenz beim 120-jährigen Geburtstag des Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen folgte eine Tour durch die Vereinigten Staaten: Sacramento, Placerville und San Francisco lauteten dort die Stationen. Zurück in Europa gab es Auftritte und Einladungen nach Brüssel und Luxemburg.

Vor dem Konzert in Sottrum steht für die Band ein besonderer Tag an. Zum Independence Day 2019 am 4. Juli sind sie engagiert worden, sowohl die Deutsche Nationalhymne als auch die Nationalhymne der Vereinigten Staaten bei den Feierlichkeiten in Hamburg zu singen. „Eine hohe Verantwortung und Ehre. Und auch ein gewisser Erwartungsdruck, der da auf einem liegt“, sagt Sara Dähn.