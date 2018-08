Die Bestattungsunternehmerin Klara Epsen und Viehhändler Hannes Mattson kämpfen gegen die Errichtung des Golfclubs. (Björn Hake)

Langwedel. Heile Dorfwelt oder cooler Golfclub? Meinungsverschiedenheiten zur künftigen Nutzung des idyllischen Gutes Wiemersbüttel bedrohen den Frieden im Ort. Während sich Investoren und Würdenträger für das scheinbar gewinnträchtige Projekt stark machen, stemmt sich Klara Epsen mit aller Kraft dagegen. Unterstützt wird sie von Viehhändler Hannes Mattson, der bis über beide Ohren in die Bestattungsunternehmerin verliebt ist. Eine tragende Rolle in dem von Irrungen und Wirrungen durchzogenen plattdeutschen Theaterstück spielt auch Hengst Wotan, der Männer nicht mag und jeden angreift, der sich ihm nähert.

Besorgte Blicke zum Himmel waren der Premiere des neuen Stücks der Freilichtbühne Daverden vorangegangen, zu der sich am Sonnabendabend etwa 100 Gäste eingefunden hatten. Die graue Wolkendecke über der Freilichtbühne jage ihnen jedoch keinen größeren Schrecken ein, erklärten Brigitte Schönecker und Fritz Henken, die als Regisseure entscheidenden Anteil am Gelingen der Darbietung hatten. Es sei im Laufe der Jahre schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass mitten im Spiel abgebrochen werden musste oder Aufführungen wegen Regen oder Sturm gar nicht erst stattfinden konnten. Das Wetter hielt jedoch, und das begeisterte Publikum verfolgte bis in die Dunkelheit hinein das bunte Treiben mitten im Wald.

„Jümmer Arger mit Wotan“ sei eigentlich zweite Wahl gewesen, als es darum ging, ein passendes Stück für diese Saison zu finden. „Wie die meisten Vereine müssen aber auch wir über Nachwuchsprobleme klagen“, bedauerte Henken, dem für die Besetzung von „Burgstraat 46“ Darsteller gefehlt hätten. Auf der anderen Seite habe sich die Arbeit mit den sieben eingefleischten Akteuren bewährt, relativierte er die Lücken, die durch den Rückzug Einzelner entstanden seien.

„Lauter richtig gute Plattsnackers“, pflichtete Schönecker bei. Die etwa 30 Proben auf ihrer „Lieblingsbühne“ seien von Anfang an von großem Eifer getragen gewesen und dementsprechend erfolgreich verlaufen. Nach besonderen Ereignissen in der Vergangenheit befragt, erinnerte sich die Regisseurin an eine Begebenheit, die vor Jahren für Lacher sorgte: „Die Hauptakteure kamen auf die Bühne und hatten beide den Text verloren." Minuten später sei der Einsatz dann perfekt verlaufen.

Eine halbe Stunde vor Premierenbeginn herrschte hinter den Kulissen geselliges Treiben. Da wurde vom duftenden Auflauf gekostet, vom Sekt genippt oder ein Jägermeister gekippt. „Auch wenn es nicht so scheint, aufgeregt sind wir alle“, sagte Karin Sievers, die die Rolle der Gräfin von Beerenstein übernommen hatte. Umarmungen der Mitspieler zeigten Verbundenheit, das Spucken über die Schulter solle Glück bringen.

Gut zwei Stunden unterhielten die bestens präparierten Laien ihre gut gelaunten Zuschauer auf der Freilichtbühne. Unter den überwiegend älteren Gästen des Abends befanden sich auch Felix und Veronika Schmidt. Aufmerksam beobachteten die Jugendlichen den Auftritt ihrer Mutter, die als Klara an diesem Abend in eine der Hauptrollen geschlüpft war. Sie selbst hätten über mehrere Jahre in den Kinderstücken mitgespielt, berichteten die beiden, und seien seit 2009 aktiv an der Vereinsarbeit beteiligt.



„Jümmer Arger mit Wotan“ wird noch acht weitere Male aufgeführt. Weitere Infos unter www.freilichtbuehne-daverden.de.