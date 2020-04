Till Simon sorgt bei Bewohnern und Mitarbeitern für Ablenkung in schwierigen Zeiten. (Björn Hake)

Auf so einer Bühne ist auch Till Simon selten aufgetreten. Der Achimer Musiker gab jetzt nämlich im Hinterhof des Awo-Seniorenzentrums in Achim ein ganz spezielles Konzert. Bei sonnigem Frühlingswetter konnten die Bewohner sich ein wenig von der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie ablenken lassen. Ausgerüstet mit dem notwendigen Mundschutz, verteilten sich die meisten Senioren, Pfleger und Helfer auf der Terrasse und genossen die Musik des Achimer Sängers. Einige wenige blieben jedoch in ihren Räumen und konnten den Gesang entweder durch ein offenes Fenster oder von ihren Balkonen aus genießen.

Die gebotene Ablenkung sei bitter nötig im Seniorenzentrum. Die aktuelle Corona-Krise würde schließlich deutliche Spuren hinterlassen. „Unsere Bewohner leiden sehr darunter“, erzählte Einrichtungsleiterin Bettina Lange. Viele könnten zurzeit einfach nur herumsitzen und würden dabei leichte Depressionen entwickeln. Aufgrund des Kontaktverbotes können keine Angehörigen zu Besuch kommen. Wenn man sich einmal mit der Familie unterhalten möchte, müsse dies mit Mindestabstand über den Zaun geschehen. Hinzu kämen fünf bis sechs Veranstaltungen, die bis zum Herbst abgesagt werden mussten. Dazu gehören Sommerfeste oder ein gemeinsames Grillen – Veranstaltungen, zu denen normalerweise ebenfalls Freunde und Angehörige eingeladen werden. Dies war auch beim Simon-Konzert wegen des Kontaktverbots nicht möglich.

Um diese bedrückende Situation ein wenig zu erhellen, entschied sich das Zentrum spontan zu der Einladung von Till Simon. „Wir wollten den Bewohnern etwas bieten“, sagte Bettina Lange. Über den Gärtner der Einrichtung konnte der Kontakt hergestellt werden und bereits nach einer Woche stand der fertige Plan. Die Nachricht um das Konzert hätte die Senioren in Freude und Aufregung versetzt. Bereits am frühen Morgen sollen sie gefragt haben, wann der Musiker denn nun endlich ankommen würde.

Für Till Simon war dieser Auftrag ebenfalls eine glückliche Fügung. Die Absage aller Veranstaltungen betrifft auch ihn und weitere Arbeitsmöglichkeiten seien rar gesät. Die Musikschule des Singers/Songwriters ist ebenfalls von Corona betroffen und hat nun bis auf Weiteres auf Online-Unterricht umgesattelt. Seine Arbeit vor Ort mit den Schülern fehlt dem Musiker dennoch, wie er sagte.

Deswegen freute er sich umso mehr, mal wieder einen Auftritt vor Publikum zu haben. „Wenn ihr mitsingt, müsst ihr sehr laut sein“, meinte er scherzhaft in Anspielung auf seine Mundschutz tragenden Zuschauer. Ganz bewusst hatte Simon sein Programm auf die Senioren angepasst. Es gab nur einen selbstgeschriebenen Song. Stattdessen gab er Oldies und Schlager von Künstlern wie Freddy Quinn, Howard Carpendale oder Udo Jürgens zum Besten. Im Vorfeld wurden ihm die Wünsche einiger Bewohner zugeschickt.

Einige Einschränkungen waren an diesem Nachmittag trotzdem zu spüren. „Menschen nicht ins Gesicht sehen zu können, ist das Schwierigste“, erzählte Till Simon. Der Mundschutz würde es schwer machen, die Reaktionen seines Publikums richtig abzuschätzen. Am Ende seines Auftrittes konnte er sich jedoch trotzdem über genügend Bewohner freuen, die auf ihn zukamen, ihm ihr Lob aussprachen und sich noch ein wenig über Musik unterhalten wollten. Dabei traf er sogar eine alte Bekannte, in Form seiner ehemaligen Nachbarin aus Jugendtagen. Auch die Mitarbeiter des Seniorenzentrums konnten bestätigten, dass sich der größte Teil der Senioren sehr positiv über das kleine Privatkonzert geäußert hat.