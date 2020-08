So normal wie möglich soll es in den Achimer Kitas nach den Sommerferien weitergehen. (Julian Stratenschulte/DPA)

Gute Nachrichten für die Eltern in Achim: Mit dem Ende der Schließzeiten im Sommer soll auch der eingeschränkte Betrieb der Kindertagesstätten ein Ende haben. So zumindest lautet der Plan der Achimer Verwaltung. „Wir planen, den Regelbetrieb in den Einrichtungen der Stadt Achim nach der Sommerschließung im August 2020 weitgehend regulär wieder aufzunehmen“, heißt es. Das bedeutet, dass die Kinder die Kita dann wieder in ihren gewohnten Gruppen besuchen können. Auch Sonderzeiten sollen dann wieder abgedeckt werden. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Betreuungseinrichtungen, wie berichtet, seit Mitte März geschlossen bleiben. Es konnte anfangs lediglich eine Notbetreuung angeboten werden, die dann Schritt für Schritt erweitert wurde.

Ab dem 24. August soll nun nach Angaben der für Kitas zuständigen Mitarbeiterin, Christin Ogonowski, der Regelbetrieb in Achim wieder starten. Unabhängig davon sind allerdings weiter die geltenden Hygieneauflagen zu beachten. Dazu gehören neben dem regelmäßigen Händewaschen und Lüften in den Einrichtungen auch ein möglichst eingeschränktes Besucheraufkommen und die Maskenpflicht für Eltern beim Abholen ihrer Kinder. Die Stadt bittet die Eltern darüber hinaus weiterhin zum Schutz der Kinder, aber auch der Erzieherinnen und Erzieher besonders auf Krankheitsanzeichen bei ihren Kinder zu achten, die auf eine Corona-Infektion hindeuten könnten, und die Ursache ärztlich abzuklären, bevor das Kind die Kita besucht.

Personalnot wird verschärft

Mit dem Start des Regelbetriebs rückt für die Achimer Verwaltung allerdings ein weiteres Thema wieder in den Fokus: die Personalnot in den Betreuungseinrichtungen. Schon vor der Corona-Pandemie war die Personaldecke in den Kitas mehr als dünn und diese Notlage hat sich durch Corona noch einmal verschärft. Denn auch unter den Fachkräften befinden sich Personen, die zur Risikogruppe gehören und daher nicht voll einsatzfähig sind. „Tatsächlich ist es so, dass auch Erzieher und Erzieherinnen der Risikogruppe angehören und eines Schutzes bedürfen“, bestätigt Ogonowski. „Dem wird die Stadt Achim zum einen durch den Einsatz von qualifiziertem Fachpersonal über Zeitarbeitsfirmen gerecht werden.“ Zum anderen sehe der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne eine Übergangszeit bis zum Ende der Herbstferien für den Schutz besonders anfällige Personen vor.

„Sofern also eine Fachkraft coronabedingt ausfällt, kann die Stadt Achim je Gruppe anstelle einer Fachkraft eine andere geeignete Person – zum Beispiel Bundesfreiwilligendienstleistende oder Personen im Freiwilligen Sozialen Jahr – mit der Wahrnehmung der Aufsichtspflicht betrauen“, erklärt Ogonowski. Voraussetzung sei allerdings, dass mindestens eine sozialpädagogische Fachkraft in der Gruppe zeitgleich tätig ist. „Auch diese Option könnte bei uns zum Tragen kommen“, kündigt Ogonowski an.

Per Eilentscheidung hatte der Achimer Verwaltungsausschuss im April eine Aussetzung der Beitragspflicht beschlossen solange ein normaler Betrieb nicht möglich ist. „Da wir ab dem 24. August wieder mit dem Regelbetrieb starten, sollten gemäß Beschluss dann auch wieder die Betreuungsbeiträge erhoben werden“, sagt Ogonowski. Eine abschließende Absprache dazu werde es allerdings erst in der kommenden Woche geben.