An die katholische Kindertagesstätte St. Paulus in Oyten soll eine weitere Krippengruppe angegliedert werden, um dem gesetzlichen Anspruch auf einen Krippenplatz in der Gemeinde gerecht werden zu können. (Björn Hake)

Die Gemeinde Oyten hat einmal mehr ein Zeichen gesetzt, wie wichtig ihr eine möglichst gute Kinderbetreuung ist. In der Sitzung des Kita-Ausschusses am Mittwochabend stimmte die Politik jeweils einstimmig dafür, sowohl im Kindergartenbereich, wie auch für die Sprachförderung mehr Geld in die Hand zu nehmen, als es gesetzlich eigentlich notwendig wäre. Und das in Zeiten, in denen, was die Kinderbetreuung angeht, den Kommunen in kurzer Zeit sehr viel zugemutet wird, was vielerorts dazu führt, dass die gesetzlichen Vorgaben schlichtweg nicht erfüllt werden können.

Ganz besonders ist hier der seit einigen Jahren gültige Anspruch der Eltern auf einen Krippenplatz zu nennen. Wie berichtet, würden die aktuellen Kapazitäten der Gruppen auch in Oyten zum nächsten Kitajahr nicht mehr reichen. Für 13 Kinder gebe es demnach keinen Platz. Eine zusätzliche Gruppe muss eingerichtet werden, die Verwaltung hat sich überlegt, diese an die katholische Kita St. Paulus in Oyten anzugliedern. Eine Idee, die bei den Ausschussmitgliedern Anklang fand. „Es sind aber noch Gespräche mit dem Träger zu führen“, ließ Fachbereichsleiter Daniel Moos verlauten, doch mit diesen kann nach dem positiven Votum der Politik nun begonnen werden.

Im Kindergartenbereich würde das vorhandene Kontingent theoretisch reichen, vier Plätze blieben – Stand jetzt – sogar unbesetzt. Doch die Gemeinde Oyten hat es sich seit geraumer Zeit zum Ziel gemacht, die Gruppen verkleinern zu wollen, in der Kita Am Berg ist dies auch gelungen. Um nun nicht wieder alle Gruppen mit 25 Kindern maximal belegen zu müssen, soll also auch für die Kindergartenkinder sozusagen freiwillig eine zusätzliche Gruppe geschaffen werden. Das gestaltet sich verhältnismäßig unkompliziert, denn die im vergangenen Jahr bezogene neue Kita Oyter Mühle ist ohnehin so konzipiert worden, dass noch eine weitere Kindergartengruppe dort eingerichtet werden kann. Nur noch die Ausstattung müsste angeschafft werden.

Hohe zusätzliche Kosten

Moos teilte bei der Sitzung mit, dass die Gemeinde letztlich knapp unter dem Budget von etwa 3,2 Millionen Euro für den Kitaneubau bleiben werde. Im Außenbereich seien noch einige Arbeiten zu erledigen, etwa der Aufbau zweier Gartenhäuser und eines großen Spielgerätes. Im Inneren stehen noch der Einbau der Kinderküche und eines Klettergerüstes im Bewegungsraum an. Außerdem wird die Verwaltung nun die Einrichtung der fünften Gruppe in Angriff nehmen.

Für die zwei zusätzlichen Gruppen muss die Gemeinde Geld außerplanmäßig zur Verfügung stellen. Für die Einrichtung der weiteren Krippen-Gruppe, etwa wie bisher geplant in der Kita St. Paulus, kalkuliert die Verwaltung mit einmaligen Kosten von 135 000 Euro. Für den laufenden Betrieb der neuen Krippen- und der Kindergartengruppe müssten diese insgesamt pro Kitajahr schätzungsweise mit mehr als 150 000 Euro bezuschusst werden – vor allem für weiteres Personal.

Apropos Personal: Die nächsten Erzieherstellen hat die Gemeinde schon ausgeschrieben. Laut Moos sollen auch bald die Bewerbungsgespräche starten, um möglichst frühzeitig alle personellen Löcher im Erziehungsbereich stopfen zu können. Um auf diesem hart umkämpften Markt immer wieder ausreichend Personal zu bekommen, lässt man sich Oyten durchaus einiges einfallen. An diesem Freitag etwa findet bereits zum dritten Mal eine Cocktailparty für potenzielle neue Erzieher und Erzieherinnen im Rathaus statt, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie von der Gemeinde Oyten als Arbeitgeber zu überzeugen.

Doch nicht nur für die reguläre Betreuung wird Personal gesucht, seit einer Gesetzesänderung zum August 2018 soll die Sprachförderung für Kinder nicht mehr in den Grundschulen, sondern bereits ab der Krippe erfolgen. „Aufgrund der Verlagerung der Zuständigkeiten wurden vom Land Niedersachsen auch finanzielle Mittel, insbesondere für zusätzliche Personalstunden, zur Verfügung gestellt“, teilt die Verwaltung mit. Diese werden im Verhältnis der betreuten Kinder mit Migrationshintergrund auf die Landkreise verteilt.

Sprachförderungskonzept entwickelt

Oyten wird laut Moos jährlich etwa 40 000 Euro erhalten, was reicht, um relativ genau eine Stelle zu finanzieren – wohlgemerkt für alle sieben Kitas der Gemeinde. Verwaltung und Politik finden, dass das zu wenig ist, um das kürzlich erarbeitete Konzept der „alltagsintegrierten Sprachförderung“ in den Oytener Kindertagesstätten umzusetzen.

So sprachen sich die Ausschussmitglieder am Mittwoch dafür aus, eine weitere Stelle selbst zu finanzieren, was letztlich auch jährliche Mehrkosten von rund 40 000 Euro zur Folge haben wird. Das würde aber bedeuten, dass ab dem nächsten Kitajahr wöchentlich etwa elf Stunden in jeder Einrichtung beziehungsweise zwei Stunden pro Gruppe die Sprachförderung der Mädchen und Jungen vorangetrieben werden kann.