Heidi Schumann, Andrea Schäfer und Irina Müller (von links) sind die Gesichter des Ottersberger Tagescafés, das sich kurz "TaCa" nennt und jeden Donnerstag geöffnet hat. (Björn Hake)

Andreas, Horst und Frank – drei Ottersberger im besten Alter – und Jean, ein junger Flüchtling von der Elfenbeinküste, haben an diesem Donnerstagnachmittag ein gemeinsames Ziel: das Mütterzentrum am Brink in Ottersberg. Nun sind die Vier freilich keine Mütter, vielmehr befindet sich in den Räumen des Hauses seit einigen Wochen ein neuer verlässlicher Treffpunkt für Menschen mit psychischen und seelischen Beeinträchtigungen, die dort einen geschützten und betreuten Ort für Geselligkeit und Austausch finden. Das Tagescafé – oder auch kurz „TaCa“ genannt – ist neuerdings jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Heidi Schumann und ihr Team vom Verein „SoFa“ (Sozialpädagogische Familien– und Lebenshilfe) hatten schon lange den Wunsch, das in Achim bereits seit 2015 erfolgreich laufende Projekt „Tagescafé“ auch in Ottersberg zu etablieren. „Wir haben genügend Klienten“, weiß die Koordinatorin zu berichten. Doch es habe einige Zeit gedauert, bis man geeignete Räume gefunden hat. Mittlerweile kommt das Projekt aber auch in Ottersberg in Fahrt. Getreu dem Motto „Zusammen nicht allein“ wird ein vielfältiges Programm geboten, das von den Teilnehmern selbst gestaltet wird. Neben gemütlichen Kaffee- und Spielerunden werden auch Ausflüge unternommen.

In Achim prächtig entwickelt

In Achim hat sich das Tagescafé in den vergangenen vier Jahren prächtig entwickelt. Jeden Dienstag von 13.30 bis 16.30 Uhr, freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr und jeden dritten Sonnabend von 11 bis 13 Uhr – dann sogar mit Brunch – stehen die Türen des Cafés für Gäste an der Feldstraße 11 offen. Dort erhalten Menschen in Krisensituationen nicht nur die Möglichkeit, sich von Sozialarbeitern, Psychologen und Betreuungskräften unterstützen und beraten zu lassen, sondern können sich auch untereinander in der gemütlichen Atmosphäre austauschen. Für Berufstätige ergibt sich zudem eine weitere Möglichkeit, das Angebot im „TaCa“ zu nutzen.

Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat öffnet das Tagescafé im „CaWia“ an der Brückenstraße 1 seine Türen. „Wir haben immer so um die 15 Besucher. Einige kommen dienstags, andere freitags. Hier hat sich eine Gruppe gefunden, die zusammenhält und gerne auch in der Freizeit gemeinsam etwas unternimmt“, sagt Heidi Schumann und nennt Andreas als gutes Beispiel. Denn der beschränkt sich nicht nur auf das „TaCa“ in Ottersberg, sondern schwingt sich einmal in der Woche auch auf sein Fahrrad, um beim Samstagsbrunch in Achim dabei zu sein.

Trio empfängt die Gäste

Im Ottersberger Tagescafé sind es Irina Miller und Andrea Schäfer von der Wiedereingliederungshilfe des Vereins "SoFa", die ihre Gäste in den Räumen des Mütterzentrums empfangen. Ihre tägliche Aufgabe ist es, Menschen, die sich in einer seelischen Krise befinden oder seelisch krank sind, zu begleiten und sie bei der Bewältigung des oftmals stressigen Alltags zu unterstützen. Sie wissen, dass viele Menschen mit psychischen Problemen den Weg in die Öffentlichkeit scheuen. Das vom Landkreis Verden geförderte Tagescafé sei daher ideal für diese Klientel. Denn schließlich ist es öffentlich, aber trotzdem privat. „Wir beschäftigen uns seit Jahren mit psychisch Kranken. Dadurch wissen wir, dass sie oft den ganzen Tag allein zu Hause sitzen und keine Beschäftigungsmöglichkeit haben. Das Ziel des Tagescafés ist es, diese Menschen in Krisensituationen zu begleiten und ihnen als Hilfe im Alltag zur Seite zu stehen", erklärt Irina Miller.

Auch ihre Kollegin Andrea Schäfer ist von dem noch jungen und ausbaufähigen Projekt in Ottersberg, bei dem jeder jeden hilft, überzeugt: „Es gefällt mir, dass man den Menschen, die es nötig haben und die ein offenes Wort oder einen Rat brauchen, in aller Ruhe helfen kann“, sagt die Oytenerin, die schon lange in der Wiedereingliederung tätig ist. Informationen über das Projekt „Tagescafé“ erteilt Irina Miller unter 0 15 20 / 6 42 14 10 oder per E-Mail an i.miller@sofa-ev.de.