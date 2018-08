Auf diesem Gelände könnte der Neubau für die Helene-Grulke-Schule entstehen. (Björn Hake)

Anfang des Jahres waren die Pläne noch recht vage, jetzt nimmt das Projekt Schulneubau allerdings langsam etwas konkretere Formen an. Die Stiftung Waldheim will, wie berichtet, an der Steuben-Allee in Achim ein neues Gebäude für die Helene-Grulke-Schule errichten. Dafür müsste die Achimer Politik allerdings den bestehenden Bebauungsplan an dieser Stelle entsprechend anpassen. In der kommenden Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 28. August, steht das Thema daher auf der Tagesordnung.

In das neue Schuljahr ist die Helene-Grulke-Schule mit zwölf Klassen und 82 Schülern an ihrem bisherigen Standort in Cluvenhagen gestartet. Davon sind jedoch nicht alle im Schulgebäude beheimatet. Die Schüler verteilen sich auch auf Kooperationsklassen an Grundschulen und Schulen der Sekundarstufe I über den Nordkreis. Fünf Klassen sitzen demnach am Schulstandort in Cluvenhagen. „Dies führt dazu, dass der beabsichtigte Schulneubau auch auf fünf Klassen ausgerichtet ist“, heißt es in einer Beschreibung des Projekts von der Stiftung Waldheim. „Zentrale Räume wie Bewegungs- und Veranstaltungshalle, Besprechungsräume, Lehrerzimmer und Verwaltungsräume sollen aber bedarfsgerecht für mindestens zwölf Klassen zur Verfügung stehen.“ So solle jede Klasse einen ebenerdigen Unterrichtsraum, einen benachbarten Gruppenraum und eine Terrasse haben. Darüber hinaus soll es auch eine Sporthalle geben, die externen Nutzern wie Vereinen, Verbänden und Organisationen gegen eine Gebühr überlassen werden kann.

Die Achimer Verwaltung selbst spricht sich für eine Änderung des Bebauungsplanes aus. „Sie dient der Erweiterung des Bildungsangebotes in der Stadt Achim und fördert die Integration behinderter Menschen", schreibt sie in ihrer Beschlussvorlage. Und auch die Stiftung Waldheim hat sich bewusst für Achim als neuen Standort entschieden. Als Zentrum des Nordkreises finde sich hier auf relativ kleinem Raum ein vielfältiges Angebot von nahezu allen Einrichtungen.

Mit dem Neubau in Achim würde der Standort in Cluvenhagen aufgegeben werden. Denn Platznot gibt es aktuell nicht im Schulbereich, sondern bei den Tagesförderstätten. Hier gebe es akuten Raumbedarf. Aus diesem Grund sollen die Schulräume in Cluvenhagen dann auch für diesen Zweck umgenutzt werden.

Der Landkreis Verden ist bereits über das Bauvorhaben informiert und unterstützt dieses auch. Da der bisher festgelegte Baubereich jedoch für eine Erweiterung zu klein ist, müsste die Achimer Politik eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche sowie eine Reduzierung des festgesetzten Pflanzstreifens genehmigen. „Es ist keine gewaltige Änderung, aber auf der Fläche dürfte aktuell nur ein Gebäude stehen, das maximal 50 Meter lang ist. Unser Gebäude liegt jedoch knapp darüber“, erklärt Carl-Georg Issing vom Vorstand der Stiftung Waldheim. Von einer Entscheidung im Planungsausschuss hänge demnach auch ab, ob das Projekt in der bisher geplanten Form umgesetzt werden kann. Daher habe man bisher auch noch nicht detaillierter geplant. Das gelte auch für die Finanzierung – immerhin handelt es sich bei der Helene-Grulke-Schule um eine öffentliche Einrichtung in privater Trägerschaft. „Wir haben uns mit dem Landkreis darauf geeinigt, dass die Detailabstimmung erst erfolgt, wenn die Entscheidung in Achim gefallen ist.“

Ohnehin sei eine Umsetzung des Bauvorhabens in diesem Jahr nicht mehr realistisch. „Selbst wenn die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen wird, sind noch mehrere Prozessschritte erforderlich“, resümiert Issing. „Es würde auch dann sicherlich noch bis Februar oder März kommenden Jahres dauern, bis wir den Bauantrag stellen können."