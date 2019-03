Der neue Sprayground (so sah das Bauwerk im Dezember vergangenen Jahres aus) soll ebenfalls dazu beitragen, dass künftig mehr Gäste ins Achimer Freibad strömen als vor dem Umbau. (Björn Hake)

Die Stadt Achim saniert derzeit für gut fünf Millionen Euro ihr Freibad komplett. Und betreibt außerdem an einem zweiten Standort das Hallenbad. Würde sie beide weiter betrieben wie bisher, hätte sie jährlich ein Minus von 900 000 Euro bei den Bädern zu verzeichnen, das in fünf Jahren bis auf über eine Million Euro anwächst. Die Variante, für die sich die Verwaltung nun mit veränderten Preisen, Öffnungszeiten und Personalbedarf entschieden hat, führt laut externer Wirtschaftlichkeitsberechnung immerhin noch zu einem Minus von 780 000 Euro, das jährlich anwächst – wenn sich die Besucherzahl bei rund 113 000 Menschen einpendelt. Und dafür müssten bereits 10 000 Gäste mehr den Weg in die Bäder finden als sie es 2016 taten, als das Freibad zuletzt geöffnet hatte.

Um mindestens diese Steigerung zu erreichen, setzt die Stadt ihre Hoffnungen in die neue Attraktivität des Freibads, das im Mai eröffnet wird. Aber nicht nur durch den Eintritt sollen die Kosten minimiert werden, auch auf anderen Wegen will die Stadt dies schaffen und gleichzeitig die Einnahmen erhöhen. 8,2 Stellen hat die Politik insgesamt fürs Badwesen bewilligt, darin enthalten ist eine halbe Stelle mehr, um nach öffentlichem Druck einen Parallelbetrieb beider Bäder wie bisher aufrecht erhalten zu können. Die Mehrkosten von rund 25 000 Euro pro Jahr für diese unbefristete halbe Stelle sollen durch den Einsatz von Rettungsschwimmern, eine höhere finanzielle Belastung für Gewerbetreibende und durch Spenden des Fördervereins wieder hereingeholt werden.

Weil die Devise „Ein Badbetreiber = ein Eintrittspreis“ gelebt werden soll und weil die Betriebsanalyse den Achimer Bädern eine zu geringe Wirtschaftlichkeit bescheinigt hat, soll ab Januar 2020 eine neue Entgeltordnung gelten – die bestehende ist mittlerweile acht Jahre alt. Ob Hallen- oder Freibad ist egal: Erwachsene zahlen ab 2020 dann 4 Euro (statt wie bisher 3,50 Euro) und Besucher bis 17 Jahren sowie Ermäßigte 2 Euro (statt wie bisher 1,80 Euro). Eine Ausnahme bildet, wie berichtet, das Freibad aufgrund weitergehender Umbaumaßnahmen in der im Mai beginnenden Saison, in der an der Kasse 2 beziehungsweise 1 Euro fällig werden.

Mehrfachkarten, die statt wie bisher mit bis zu 70 Prozent nur noch gestaffelt mit bis zu 20 Prozent rabattiert sein werden, können ab 2020 wahlweise in beiden Bädern genutzt werden. Ebenso neu ist die Einstufung der Besucher, die ermäßigt in die Bäder kommen. Bisher genossen Kinder bis zum vierten Lebensjahr sowie Inhaber der Jugendleiterkarte (Juleica) freien Eintritt – damit ist ab 2020 Schluss. Freien Eintritt haben dann nur Kinder unter einem Jahr und wie bisher die Begleiter von Schwerbehinderten. Zum ermäßigten Preis kommen Schüler, Studenten, Arbeitslosengeldempfänger, Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte, Juleica-Inhaber, Verden-Pass-Inhaber und Ehrenamtskarteninhaber in die Bäder. „Für eine Freizeiteinrichtung ist ein Nachlass von 50 Prozent nicht selbstverständlich“, unterstreicht Kirsten Jäger, die städtische Produktverantwortliche.

Deutliche Veränderungen kommen auf die Vereine und gewerblichen Anbieter zu, die Bahnen mieten wollen. Mussten sie vorher 2,50 Euro pro Viertelstunde zahlen (7,50 Euro für 45 Minuten), sollen es ab 2020 dann 4 Euro sein (16 Euro pro Stunde) sowie ab 2022 dann 5 Euro (20 Euro pro Stunde), was eine Verdoppelung des Preises darstellt. Ähnlich verhält es sich mit den Kosten fürs Nichtschwimmerbecken. Fürs ganze Hallenbad waren bisher 50 Euro pro Stunde zu zahlen, ab nächstem Jahr sind es 100 Euro und ab 2022 dann 150 Euro. Gewerbliche Anbieter zahlen für eine Bahn pro Stunde jeweils 2 Euro mehr als die Vereine, also 18 Euro gegenüber derzeit 7,50 Euro für 45 Minuten. „Die Bäder leisten einen erheblichen Beitrag für das Gemeinwohl. Eine transparente, angemessene und sozialverträgliche Preispolitik ist erforderlich, um das Angebot dauerhaft sicherzustellen“, resümiert die Stadtverwaltung.

Über das Bäderkonzept und die neue Entgeltordnung spricht der Sportausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 11. März, ab 17.30 Uhr im Rathaus. Einen Beschluss soll dann der Rat am Donnerstag, 28. März, ab 19 Uhr im Rathaus fassen.