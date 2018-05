An der Straße Speckenfeld mussten die Einsatzkräfte Feuerholz löschen. (Christian Butt)

Etelsen-Cluvenhagen. Viel zu tun hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Cluvenhagen, Etelsen und Langwedel in den frühen Morgenstunden und am späten Vormittag des Donnerstags. Gleich zu zwei Einsätzen rückten sie in den Ortsteil Cluvenhagen aus. Ursache für den ersten Notruf um kurz nach 2 Uhr war ein schmorender Sicherungskasten in einem Mehrfamilienhaus an der Brückstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer aber bereits erloschen. Zwei Trupps unter Atemschutz rückten in das Haus vor und kontrollierten die Brandstelle und alle betroffen Räume, schildert die Feuerwehr. Nachdem kein Feuer mehr erkennbar war, wurden die betroffenen Räume mit zwei Hochdrucklüftern belüftet. Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatz, zudem auch zwei Streifenwagen und der Rettungsdienst angerückt waren, beendet werden.

Entsetzt zeigten sich die Einsatzkräfte über fehlende Rauchmelder in dem Haus. „Rauchmelder sind seit Ende 2015 in Niedersachsen in allen Wohnungen vorgeschrieben“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Buß und führte weiter aus: „Nur einem großen Zufall ist es zu verdanken, dass hier nichts Schlimmes passiert ist. Man stelle sich einen anderen Brandverlauf mitten in der Nacht ohne Rauchmelder vor und kein Bewohner wird durch einen Wecker rechtzeitig wach.“ Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und wird außerdem klären, wieso in den Wohnungen keine Rauchmelder angebracht sind.

Gegen 11.15 Uhr heulten dann in Cluvenhagen erneut die Sirenen. An der Straße im Speckenfeld – glücklicherweise nur rund 200 Meter vom Gerätehaus der Cluvenhagener Feuerwehr entfernt – wurde ein beginnender Dachstuhlbrand gemeldet. Wieder rückten die drei Ortsfeuerwehren an. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte dann schnell Entwarnung geben. Es brannte – unplanmäßig – Feuerholz neben der Garage, die Flammen waren noch nicht auf das Dach übergeschlagen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Einsatz von Atemschutz ablöschen. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken. Auch hier wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand, teilte die Feuerwehr mit.