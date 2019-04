Seit Juni 2016 bereichert das Zöhl-Museum unter dem Namen "KaFF – Kunst am Fluss Fischerhude" das Künstlerdorf. (Björn Hake)

Zu Lebzeiten pflegten Erhart Mitzlaff und Werner Zöhl eine dicke Freundschaft mit vor allem einer gemeinsamen Leidenschaft. Das Malen bestimmte über Jahrzehnte das Leben der beiden Künstler, die mit ihren kreativen Werken auch über ihren Tod hinaus Spuren in der regionalen und überregionalen Kunstlandschaft hinterlassen haben. Grund genug für die engagierten Mitglieder des Vereins KaFF (Kunst am Fluss Fischerhude) und die Betreiber des Zöhl-Museums, den zweiten Band der KaFF-Editionen dem Duo zu widmen. Am Karfreitag, 19. April, findet daher im Rahmen einer vorgezogenen Finissage der aktuellen Ausstellung eine Buchpräsentation in dem Museum (In der Bredenau 83) statt, die um 18.30 Uhr beginnt und von der Kunsthistorikerin Caroline Zöhl gestaltet wird.

Bereits seit Juni 2018 zeigt das Zöhl-Museum den Dialog der in direkter Nachbarschaft und zur selben Zeit entstandenen Ölbilder und Holzschnitte der befreundeten Maler Erhart Mitzlaff (1916 bis 1991) und Werner Zöhl (1926 bis 2012). Bevor diese Schau im Mai zu Ende geht, ist im März der vom Landschaftsverband Stade geförderte zweite Band der KaFF-Editionen zum gleichen Thema erschienen. Die gemeinsamen Interessen und Themen im Leben und Werk der beiden Künstler zeigt das Buch in sechs Abschnitten. Der Epilog mit dem Titel „Maler mit verschiedenem Temperament“ lenkt abschließend den Blick auf die Unterschiede zwischen Mitzlaff und Zöhl.

Anhand zahlreicher Abbildungen veranschaulicht der Band „Zwei Freunde. Zwei Maler“ die Unterschiede und Ähnlichkeiten – teilweise im direkten Gegenüber, teilweise in getrennten Abschnitten. Dabei lässt er den Leser manche Wand der Ausstellung noch einmal erleben, geht aber häufig darüber hinaus. Bildbetrachtungen von Wolf-Dietmar Stock, eine Einführung zum Holzschnitt von Jörn Norden und Kommentare von Willy Athenstädt, Jürgen Schulz und Günther Busch begleiten die Bilder. Erinnerungen von Hanna Mitzlaff und Margarethe Zöhl sowie zahlreiche Fotos geben dazu Einblicke in die Zeiten einer großen Künstlerfreundschaft.

Zweite Jahrhundert-Hälfte geprägt

Mit dem Künstlerdorf Fischerhude verbindet man zunächst den Beginn des 20. Jahrhunderts, als unter anderem Otto Modersohn, Heinrich Breling und Clara Rilke-Westhoff hier zusammentrafen und der hiesigen Kunstszene ihren Stempel aufdrückten. Werner Zöhl und Erhart Mitzlaff waren derweil neu zugezogene Künstler, deren Malerei die zweite Hälfte des Jahrhunderts im Ort mitbestimmte. Inspiriert waren die beiden Autodidakten laut Kunsthistorikerin Caroline Zöhl vor allem von dem abstrahierend expressionistisch malenden Hans Meyboden (1901 bis 1965).

Mitzlaff kam 1938 nach einem Architekturstudium in Stuttgart zu einem Erholungsurlaub nach Fischerhude. Auch in den folgenden Jahren zog es ihn während seiner Berufstätigkeit immer wieder an die Wümme, wo er zur Entspannung malte. Im Jahr 1947 entschied sich der Architekt, nach Fischerhude umzuziehen, um seiner Passion zu folgen und sich ganz der Kunst zu widmen. Die wachsende Freundschaft zu Mitzlaff zog derweil den bis 1964 noch in Bremen arbeitenden Werner Zöhl ab 1951 oft nach Fischerhude.

Gemeinsame Ansichten

Das Duo entwickelte fortan viele Gemeinsamkeiten. „Beide hatten zwar früh Erfolg mit überregionalen Ausstellungen, Aufträgen und Kunstpreisen, suchten aber die Ruhe und Konzentration in der Landschaft abseits dieses Kunstbetriebs und kümmerten sich selbst wenig um die Vermarktung ihrer Bilder“, weiß Caroline Zöhl zu berichten. Zudem seien Mitzlaff und Zöhl von der Nazizeit geprägt gewesen und hätten ähnliche Überzeugungen geteilt. Zwei außergewöhnlichen Reisen nach Russland und Polen in den Jahren 1958 und 1960 galten persönlich, künstlerisch und politisch zu den wichtigen gemeinsamen Erfahrungen von Mitzlaff und Zöhl.

Ungeachtet der Buchpräsentation laufen im Zöhl-Museum bereits die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung, die den Titel „Das stille Leben der Dinge“ trägt und Stillleben Werner Zöhls aus den sieben Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens zeigt. Diese Ausstellung beginnt mit der offiziellen Eröffnung am 5. Mai.