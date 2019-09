Die Kuh verkündet es von der Wand im Cafébereich des Lieferdienstes Kojote, der nun am Mittwoch an der Verdener Straße sein neues Domizil eröffnet. (Michael Gallian)

Für die Barrierefreiheit wird bis auf den letzten Drücker geschuftet. Denn noch am Montagnachmittag wurde am ehemaligen Standort der Bäckerei Klatte (vorher Kläning) eine Rampe an die neue Holzterrasse, die vor dem Geschäftshaus entstanden ist, montiert. Seit Pfingsten laufen in der Ex-Bäckerei die Arbeiten, damit an diesem Mittwoch, 25. September, der Lieferdienst Kojote dort sein neues Domizil – das Kojote Café & Bistro – eröffnen kann. Denn die Kojote-Filiale, zwei weitere befinden sich in Verden und Rotenburg, wird erstmals über ein eigenes Café verfügen und dort insbesondere Ben & Jerry's-Eis anbieten, das in Deutschland bislang nicht an jeder Ecke zu bekommen ist. "Zwei Jahre haben sich die Gespräche mit Ben & Jerry's hingezogen, jetzt können wir das Konzept umsetzen", sagt Inhaber Jochen Lohmann.

Dieses Konzept sieht also zwei Konzepte in einem Laden vor. Und doch ergänzen sie sich. „Wer seine Pizza hier isst, kann im Anschluss noch ein Eis genießen“, sagt Lohmann. Besonders stolz ist er auf bestimmte Sorten des US-Eis wie „Vanilla Peacan Blondie“ oder „Mint Chocolate Chunk“, die es laut Lohmann „in Deutschland sonst gar nicht gibt“. Bei Kojote können die Gäste diese und andere Sorten auch als Eiswaffel oder Milchshake verzehren. Lohmann selbst hat in den USA studiert und war bereits im Heimatland Vermont, wo sich die Produktionsstätten befinden. So habe er die Gespräche mit der zum Unilever-Konzern gehörenden Firma beginnen können und einen Einstieg gehabt.

Wiesen und Kühe an den Wänden

Der laut Lohmann 17 Plätze umfassende Cafébereich verfügt daher fast schon zwangsläufig über die Widererkennungsmerkmale der Marke: grüne Wiesen und Kühe. „Die Tapete mussten wir mit denen abstimmen“, erzählt Lohmann, der bereits für diesen Dienstag bei einem sogenannten Soft Opening eine geschlossene Gesellschaft erwartet. Die offizielle Neueröffnung ist dann einen Tag später, von 11 bis 22 Uhr wird das Geschäft geöffnet haben. Marcel Zawada und Dennis Frenzel sind für die Achimer Filiale verantwortlich, in der es neben Biotee auch einen Kaffee der Rösterei Diers aus Verden geben wird. Wie Lohmann ausführt, handele es sich dabei um einen Spezialitätenkaffee aus Nicaragua.

Kojote Achim war bisher an der Feldstraße ansässig. Dort hatte der Lieferservice, der von Pizza über Baguettes, Pasta bis hin zu Wraps Speisen anbietet, im Jahr 2011 eröffnet. Allerdings gab es an dem Standort nur einen sehr kleinen Gastraum, sodass sich die Betreiber nun über mehr Geräumigkeit freuen.

Aufwendiger Umbau

Dass es mit dem Einzug an den neuen Standort mehrere Monate gedauert hat, damit hatte Jochen Lohmann nicht gerechnet, wie er erzählt. „Eigentlich sollte es alles ganz schnell über die Bühne gehen“, schildert er. Aber schnell kam letztlich nur eines: Die Erkenntnis, dass der Umbau doch einige Nummern größer wird ausfallen müssen als angenommen. Wie das eben so ist, wenn man einen Altbestand sanieren möchte und dann erst feststellen kann, was alles gemacht werden muss.

Und langweilig wurde es den Helfern auch am Montag nicht, während bereits die Eissorten in ihren Kästen in der Kühltruhe lagen, mussten sie noch Türen einbauen, schrauben, aufstellen und einräumen. Die Einrichtung ist rustikal und modern zugleich: dunkles Holz und ein heller Fußboden. An großen Wandtafeln hinter dem Tresenbereich können die Kunden etwa die im Café angebotenen Eiswaffeln und Toppings oder auch die „Scoop Flavours“, also die unterschiedlichen Eissorten, ebenso direkt ablesen wie die dort erhältlichen Kekse und Brownies.