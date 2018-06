Johanna Kunze (li.) und Frauke Geyken brauchten nicht viele Requisiten, um die Geschichte der Widerstandskämpferinnen greifbar zu machen. (Hake)

75 Jahre ist es her, dass die Widerstandskämpferin Cato Bontjes van Beek hingerichtet wurde. Nur gut fünf Monate nachdem auch Sophie Scholl für ihre Mitgliedschaft in der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" gehängt wurde. Den Lebensläufen dieser beiden Frauen widmet sich eine szenische Lesung der Theaterinitiative Bühnensturm. Am Dienstagvormittag wurde sie den Neuntklässlern des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums in ihrer Schulaula präsentiert.

"Uns war es wichtig, das Angebot für die Schüler möglichst in diesem Jahr realisieren zu können, weil sich 2018 eben auch der Todestag von Cato Bontjes van Beek zum 75. Mal jährt", sagte die Achimer Gleichstellungsbeauftragte Angelika Saupe. Sie hatte gemeinsam mit ihrer Ottersberger Kollegin Marlies Meyer und dem Schulleiter Stefan Krolle den Besuch der Theaterinitiative organisiert. Bereits seit 2015 sind die Autorin und Historikerin Frauke Geyken und die Theaterpädagogin Johanna Kunze mit ihrer Lesung unterwegs. Die Idee zu dem Bühnenstück beruht auf dem Buch "Wir standen nicht abseits – Frauen im Widerstand", das Geyken selbst geschrieben hat.

Im Cato-Gymnasium schafften sie es ohne viel Requisiten und opulentes Bühnenbild, die Biografien der beiden Frauen für die Schüler greifbarer zu machen. Da standen zwei einfache Stühle repräsentativ für das Oberdeck eines großen Linienbusses oder ein simpler Schreibtisch als Büro in einer Behörde. Kunze und Geyken legten den Fokus viel mehr auf ihre Worte – auf Berichte von Zeitzeugen wie etwa den Verwandten der Widerstandskämpferinnen, Briefe der beiden Frauen an ihre Familien oder auch Ausschnitte aus den damaligen Gerichtsprozessen gegen Widerstandskämpfer.

"Sophie Scholl und Cato Bontjes van Beek kannten sich nicht und sind sich auch nie begegnet", sagte Kunze. "Und doch gibt es im Leben der beiden Frauen erstaunlich viele Parallelen." Aber es gebe eben auch einige Unterschiede. So wie etwa den, dass Scholl im Gegensatz zu Bontjes van Beek dem Nationalsozialismus anfangs noch positiv gegenüberstand, sogar Mitglied im Bund Deutscher Mädel war. Daher stellten die beiden Frauen die Biografien der Widerstandskämpferinnen immer wieder gegenüber: ihre Jugend, den Weg in den Widerstand und schließlich ihre Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung. Begleitet wurden diese Erzählungen von Bildern der Frauen, auch solche aus glücklichen Kinder- und Jugendtagen, die so gar nicht zu ihrer tragischen Lebensgeschichte passen wollen.

Doch auch gerade das ist der Theaterinitiative wichtig: zu zeigen, dass Scholl und Bontjes van Beek ganz normale Mädchen waren. Ziel sei es, zu zeigen, wie aus zwei jungen Mädchen Widerstandskämpferinnen wurden. "Es geht uns auch darum, dass die Zuhörer hinterfragen, welche gesellschaftlichen Entwicklungen sie bereit sind hinzunehmen und wo ihre Grenze wäre", sagte Kunze. "Gerade die Jugendlichen können sich vielleicht noch besser hinein versetzen, weil sie im selben Alter sind." Mit dem Stück wolle man auch die Frage beantworten, was Widerstand überhaupt ist und ab wann er beginnt.

Doch trotz der Tatsache, dass beide Frauen Widerstand gegen das NS-Regime geleistet haben, ist heute Sophie Scholl und ihre Geschichte viel bekannter. "Es gibt zahlreiche Schulen, Straßen und Plätze, die nach ihr benannt sind und Filme und Bücher über ihr Leben", sagte Geyken. Bei Cato Bontjes van Beek sei das anders. "Deutschlandweit gibt es zum Beispiel nur eine Schule, die ihren Namen trägt", berichtete Kunze. Und die steht in Achim.