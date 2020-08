Seit Montagabend sucht die Polizei nach zwei Mädchen aus dem Landkreis Verden, die seit Montagmorgen, 10 Uhr, vermisst werden. „Die beiden jungen Frauen hatten sich verabredet und sind am Abend jeweils nicht nach Hause zurückgekehrt“, heißt es von der Polizei. Sie bedürfen dringend ärztlicher Hilfe.

Die bislang erfolgten Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten nicht zum Antreffen der beiden Mädchen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen hatten sich Hinweise darauf ergeben, dass sich die Mädchen an die Ostseeküste in Schleswig-Holstein in den Bereich Grömitz bis Scharbeutz begeben haben könnten. Daher hat die Polizeidirektion Lübeck eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Beide sind 16 Jahre alt

Die beiden jungen Frauen sollen jeweils 16 Jahre alt sein. Ein Mädchen hat eine kräftige Statur und kurze bis kinnlange lockige braune Haare. Sie ist mit einer schwarzen langen Hose, einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jacke bekleidet. Außerdem trägt sie einen dunkelgrünen Rucksack bei sich.

Das zweite Mädchen hat ebenfalls eine kräftige Statur und kurze bis kinnlange blondierte Haare. Sie trägt einen dunkelgrauen Hoodie/Kapuzenpullover mit einem Aufdruck auf der Vorderseite „London" sowie den Abdruck einer Flagge. Des Weiteren hat sie eine Umhängetasche bei sich. Fotos der beiden Mädchen finden sich im Internet unter der Adresse www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung, wobei dann die Rubrik "Fahndung in sozialen Netzwerken" anzuklicken ist.

Polizei bittet um Hinweise

Personen, die die beiden Vermissten gesehen haben oder Angaben über ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 42 31 / 80 60 bei der Polizei in Verden oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zeugen können sich aber auch mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung setzen, im Internet die „Online-Wache“ benutzen oder im Notfall den Notruf 110 wählen.

Unter Fahndung versteht man nach Angaben der Polizei allgemein die Suche nach Personen, die vermisst werden, die Straftaten begangen haben oder aber die in Verdacht stehen, Straftaten begangen zu haben, die suizidgefährdet sind, als Zeugen benötigt oder aus anderen Gründen gesucht werden. Dabei setzen die Beamten auch auf die Nutzer von sozialen Netzwerken, mit deren Hilfe die gesuchten Personen gefunden werden sollen.