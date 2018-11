Zunächst soll er gegen 20 Uhr grundlos auf einen 64-Jährigen eingeschlagen und getreten haben, der mit dem Fahrrad im Wald zwischen Cluvenhagen und Daverden unterwegs gewesen war und leichte Verletzungen erlitt. Kurz nach 20 Uhr wurde den Beamten ein weiterer Angriff mitgeteilt, der sich in einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße abgespielt hat. Hier schlug der junge Mann mit einem Stock erneut grundlos und unvermittelt auf den Kopf einer 52-jährigen Angestellten, die dadurch ebenfalls leicht verletzt wurde, wie die Polizei berichtet. Diese hatte den 18-Jährigen, der zu Fuß an der Hauptstraße unterwegs war, bereits kurz danach kontrolliert. Der junge Mann zeigte sich nach der Ansprache sofort gereizt und trat gegen das Polizeifahrzeug. Weil er sich nicht beruhigen ließ, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen und später in eine Psychiatrie gebracht. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen ermittelt.