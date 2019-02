Die Fahrertür war nach der Kollision stark eingedrückt. (Christian Butt)

Ein Unfall an der Kreuzung Verdener Straße/Ecke Bahnhofstraße in Achim-Baden hat am Donnerstagabend zu Verkehrsbehinderungen geführt. Aus noch ungeklärter Ursache waren zwei Autos zusammengeprallt. Da die Fahrertür des einen Fahrzeugs bei dem Aufprall stark verformt wurde, gingen Zeugen anfangs von einer eingeklemmten Person aus. Eingreifen brauchten die Helfer jedoch nicht mehr, der 70-jährige Fahrer konnte das eingedrückte Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Kreuzung musste für die Rettungsarbeiten für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Sowohl der 70-Jährige als auch die 56-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden in Krankenhäuser gebracht.