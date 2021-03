Zu Ostern wird sich die St.-Matthias-Kirche in Achim dann wieder zum Teil füllen. (Michael Braunschädel)

Ostern ist das älteste und höchste Fest im Kirchenjahr. Umso verständlicher, dass auch die katholische St.-Matthias-Gemeinde in Achim dem „Totalausfall der kirchlichen Osterfestfeiern im letzten Jahr“ hinterher trauert, wie Rüdiger Dürr es für die Kirchengemeinde ausgedrückt hat. Aber: Nun freue sich die katholische Kirchengemeinde St. Matthias, „in diesem Jahr wieder die besonders ausdrucksvolle Liturgie der Karwoche und des Osterfestes feiern zu können“. Das gelte auch, wenn die einzelnen Messfeiern und der Karfreitag aufgrund der Corona-Pandemie und der Beschränkungen nicht mit dem vollem liturgischen Inhalt gefeiert werden könnten. „Dennoch bieten die einzelnen Handlungen und Riten auch in der verkürzten Form noch viel Raum zur Verinnerlichung des Passions- und Ostergeschehens“, glaubt Rüdiger Dürr.

So findet am Palmsonntag, 18. März, die Messfeier ab 11 Uhr mit der Palmweihe statt, die an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert – auf dem Parkplatz neben der Kirche. Jeder, der es möchte, könne sich dann die geweihten „Palmzweige“ mit nach Hause nehmen. „Der Buchsbaum wird zur Verfügung gestellt“, erklärt Dürr. Am Kardienstag, 30. März, werde es seinen Worten nach ab 19 Uhr eine Heilige Messe geben. Die „Feier der Einsetzung der Heiligen Eucharistie“ am Gründonnerstag, 1. April, beginnt um 19 Uhr, allerdings mit einer Einschränkung: „In diesem Jahr muss die symbolträchtige Fußwaschung aufgrund der Corona-Vorschriften ausfallen“. Nach dem „besonders feierlichen Gloria“ verstumme die Orgel bis zur Osternacht und auch die Glocken schweigen. Danach ertöne A-cappella-Sologesang von der Empore. Nach der Messe sei noch die Zeit zur Anbetung bis 21 Uhr gegeben.

Osternacht als Höhepunkt

Am Karfreitag, 2. April, werde um 15 Uhr „zur Todesstunde Jesu“ die Feier vom Leiden und Sterben Jesu in einer besonderen Wortgottesfeier mit Kreuzverehrung begangen. Eine Beichtgelegenheit schließt sich an, wie Dürr anmerkt. Den Höhepunkt der Woche bilde am Sonnabend, 3. April, ab 21 Uhr die Feier der Osternacht mit Kerzen- und Taufwasserweihe sowie dem besonderen Osterlob und dem Oster-Halleluja vom Komponisten Oliver Rosteck. Auch diese Heilige Messe müsse aufgrund der Corona-Regeln in verkürzter Form stattfinden.

Am Ostersonntag, 4. April, wird in der Ostermesse der Choral „Christ ist erstanden“ im Mittelpunkt der Orgelmusik stehen, ebenso auch eine Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach. Des Weiteren werden Choralvariationen über „Erschienen ist der herrlich Tag“ von Johann Gottfried Walther zu hören sein. Um einer größeren Anzahl von Menschen den Besuch der Ostermesse zu ermöglichen, werden am Ostersonntag zwei Messen, um 9.30 Uhr und um 11 Uhr, angeboten. Die Osterfeierlichkeiten enden dann mit der Heiligen Messe am Ostermontag, 5. April, um 11 Uhr.

Musik in St. Matthias

Zumindest etwas Normalität soll auch mit einer musikalisch, künstlerischen und literarischen Andacht in der Reihe „Musik in St. Matthias“ einkehren. Und so plant die Kirchengemeinde, den Hygienevorschriften entsprechend, „einen ersten, vorsichtigen Versuch, wieder Konzerte in Kirche anzubieten“, wie Rüdiger Dürr es umschreibt. So werde am Palmsonntag, 28. März, ab 16 Uhr der Psalm 22 mit Musik, Bildern und Texten interpretiert. Komponist Oliver Rosteck wird an der Orgel gemeinsam mit Querflötistin Anja-Maren Rosteck die von ihr extra zum Thema gemalten Bilder mit eigenen Kompositionen musikalisch umrahmen. Rüdiger Dürr beschreibt dann die Bilder, liest den Psalm 22 in sieben Blöcken und legt den Text aus. Dürr: „Das Thema des Psalms 22 ist gerade auch in dieser Pandemiezeit hoch aktuell, denn viele Menschen erleben derzeit Angst und Unsicherheit sowie Trauma, Trennung und Isolation“. Doch die Botschaft von Ostern sei weiterhin eine freudige Botschaft des Mutes und der Hoffnung und die Andacht solle diese vermitteln.

Alle Gottesdienstfeiern finden unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes statt. Da jeweils nur eine begrenzte Anzahl von Gottesdienstbesuchern – auch bei der musikalisch-literarischen Andacht am 28. März – gestattet ist, bittet die Pfarrgemeinde um vorherige telefonische Anmeldung bei Pastor Sebastian Chencheril unter der Rufnummer 0 42 02 / 96 48 24 oder im Pfarrbüro unter 0 42 02 / 9 64 80.