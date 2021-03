Die Politik befasst sich nun mit der Frage, was aus dem alten Schützenhaus und dem Grundstück an der Jahnstraße werden soll. (Björn Hake)

Was wird aus dem aus der alten Schützenhalle an der Jahnstraße, die die Gemeinde Oyten im vergangenen Jahr erworben hat? Und an welchem Standort soll künftig die Gemeindebücherei beheimatet sein? Mit diesen Fragen – und ob sie vielleicht sogar zusammen beantwortet werden können – befasst sich der Ausschuss für Jugend, Kultur, Soziales, Senioren und Sport in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 31. März. Los geht es um 19.30 Uhr im Rathaussaal. Die Verwaltung hat als Diskussionsgrundlage für die Politik eine umfangreiche Vorlage erarbeitet, die verschiedene Nutzungsvarianten des Schützengebäudes und Geländes sowie Standorte für die Bücherei beleuchtet.

Was die Nachnutzung des früheren Schützenareals angeht, scheint bisher nur klar, dass der rechte Bereich (Schießstand und Nebengebäude) abgerissen wird. „In diesem Bereich verschwenkt sich durch das Gebäude bedingt die Jahnstraße. Diese kann bei einem Abriss begradigt werden“, heißt es von der Gemeinde. Die ansonsten frei werdende Fläche durch den Abriss solle im Zusammenhang mit der Bebauung der Neuen Ortsmitte beraten werden. Eine von der Verwaltung aufgeführte Variante wäre es, auch das restliche Gebäude abzureißen. Der freigewordene Raum könnte dann für zusätzliche Parkflächen und sozialen Wohnungsbau genutzt werden.

Eine weitere Variante ist die Weiternutzung der Schützenhalle und des Gastronomiebereiches als „Veranstaltungsraum oder Kulturhaus“. Denn in der Gemeinde gebe es kaum räumliche Möglichkeiten, die auch über ein gastronomisches Angebot verfügen. Jedoch merkt die Verwaltung auch an: „Für eine optimale Nutzung ist dann aber auch zu berücksichtigen, dass durch die zentrale Lage bei einer abendlichen Nutzung mit Musik Probleme mit Nachbarn vorprogrammiert sind.“

Möglich wäre zudem eine Nachnutzung der Schützenhalle und des Gastronomiebereiches als neuer Standort für die Gemeindebücherei sowie auch eine Mischform von Bücherei und Veranstaltungsraum. Stichwort Gemeindebücherei: Über die Zukunft der Einrichtung soll der Fachausschuss in der Sitzung unabhängig von den Nachnutzungsplänen für die Schützenhalle befinden. „Da auch kurzfristig die ersten Schritte zur Erweiterung des Rathauses erfolgen sollen, ist zu entscheiden, ob die Bücherei im Rathaus verbleiben soll, oder an anderer Stelle“, erklärt die Verwaltung. In der Sitzung am 31. März wird Büchereileiterin Jacqueline Ballandis in jedem Fall ein von ihr erstelltes Konzept für die Weiterentwicklung der Bücherei vorstellen.

Grundsätzlich sind nach Ansicht der Verwaltung drei Szenarien denkbar: Zum einen, dass die die Bücherei im Rathaus bleibt und dort den gestiegenen Ansprüchen entsprechend erweitert wird. Weitere Optionen sind die Anmietung von Flächen im neuen Ortszentrum oder die bereits erwähnte Nutzung der alten Schützenhalle an der Jahnstraße. Die Gemeinde beleuchtet für alle Varianten die Vor- und Nachteile. Für den Verbleib im Rathaus spreche etwa die Stärkung des Standortes. Zu befürchten sei, dass sich durch einen Umzug „auch die Wahrnehmung des Rathauses im Ort reduziert“.

Für eine Anmietung von Flächen in der neuen Ortsmitte – der Investor hält im dort im noch zu errichteten Geschäftshaus bisher ein Geschoss für die Gemeinde frei – spreche, „dass die Gemeindebücherei ein Magnet für die neue Ortsmitte sein kann“. Die Zahl der Gelegenheitsbesucher nehme an einem solch zentralen Standort sicherlich zu. Für die Umsiedlung der Bücherei ins Schützenhaus sprechen etwa die Tatsachen, dass die Immobilie im Besitz der Gemeinde ist und sich dieser Standort in der Nähe zur Grundschule Oyten und zu zwei Kindertagesstätten befindet. „Hieraus können sich wieder Synergien für Zusammenarbeit ergeben“, findet die Verwaltung.

"Unter Abwägung der Vor- und Nachteile schlage ich verwaltungsseitig vor, die Gemeindebücherei Richtung Ortszentrum zu verlagern und die Räumlichkeiten am Rathaus anderweitig in das Raumkonzept einzubinden.

Ob dann der von mir zurzeit bevorzugte Einzug in die Schützenhalle oder in eine andere Räumlichkeit weiterverfolgt wird, sollte in den nächsten Wochen näher geprüft werden", schlägt Fachbereichsleiter Daniel Moos der Politik vor. Für die Entscheidungsfindung sei es notwendig, ein Nutzungskonzept für die Schützenhalle mit anderen Nutzungsmöglichkeiten neben der Gemeindebücherei zu entwickeln. Ein möglicher Architektenwettbewerb zur Umgestaltung könne dann auf Basis dieses Konzeptes erfolgen. Erst dann solle es zu einem abschließenden Beschluss durch den Fachausschuss kommen.