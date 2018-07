Auf nach Achim: die Band Caldera. (Nicole Schade)

Achim. Die Katakomben wollen es wieder krachen lassen: Am Wochenende 18./19. August steigt die City Summer Party auf dem Alten Markt. Der Eintritt ist wie immer frei und natürlich gibt es von dem Achimer Musikkeller keine Party ohne Livemusik. Daher werden wieder einige Bands auf der Bühne stehen und an den beiden Tagen für Stimmung sorgen. Damit die Sause zusätzlich in Schwung kommt, gibt es für die Gäste Cocktails, einen Bierwagen, ein Weinzelt und Bratwurst vom Grill. Am Sonntag, 19. August, steht dann eine Hüpfburg bereit, auf der sich die jüngsten Besucher ordentlich austoben können.

Offiziell eröffnet wird die City Summer Party am Sonnabend, 18. August, von der Band Unstraight, die von 19 bis 21.30 Uhr auf der Bühne steht. Danach legt DJ Kalle bis 1 Uhr auf. Der DJ macht auch den Auftakt am Sonntag, von 12 bis 13.15 Uhr steht er am Mischpult. Die weiteren Acts sind: Steve K. (13.15 bis 14.30 Uhr), die Karateschule Kumadera (15 bis 16 Uhr), Howald & Thölen (16.15 bis 17.30 Uhr), Cato (18 bis 19.15 Uhr) und Caldera (19.45 bis 21 Uhr).