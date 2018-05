Holger Feldkamp (links) und Stephan Weßling waren ebenfalls fleißig. (Sebi Berens)

Achim. Bei schweißtreibenden Temperaturen fand am Freitag der Aufbau der diesjährigen Achimer Fachausstellung, afa, im Gewerbegebiet Auf den Mehren statt. Auch Holger Feldkamp (links im Bild) und Stephan Weßling von den Stadtwerken Achim waren dort fleißig. Die zweitägige Gewerbeschau, an der sich rund hundert Aussteller und Vereine beteiligen, wird offiziell an diesem Sonnabend eröffnet. Nach einem Schaustellerfrühstück mit anschließendem Messerundgang und dem Besuch des Niedersächsischen Finanzministers Reinhold Hilbers startet der Messebetrieb um 11 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Neben den Gewerbetreibenden, die mit ihren Firmen, Produkten und Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen, gibt es eine Job- und Ausbildungsplatzbörse, den Parcours "Tippen tötet" der Polizei und diverse Aufführungen. Das Programm sowie die Ausstellerliste der afa, die alle zwei Jahre stattfindet, sind unter www.achimer-fachausstellung.de einsehbar.