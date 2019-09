Die Fischerhuder Keramiktage erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch vor zwei Jahren bei der sechsten Auflage der Veranstaltung konnten die Organisatoren ein volles Haus in und um Buthmanns Hof verzeichnen. (FR)

Es sind tausende gebrannte Mini-Ziegelsteine, die dem Objekt ihre Form verleihen und Besucher aller Altersklassen zu einem fantasievollen Spiel animieren. „Bau-Stelle“ heißt die Architektur-Mini-Wunderwelt, die in diesem Jahr zu den Attraktionen der Fischerhuder Keramiktage zählt. Geschaffen hat sie der westfälische Keramiker Michael Wolf, der im Rahmen der Fischerhuder Keramiktage am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr in Buthmanns Hof (Im Krummen Ort 2) seine Keramikwerkstatt öffnet und zu dieser Mitmachaktion einlädt. Der Keramiker aus Vlotho ist dabei in bester Gesellschaft, denn neben Wolf sind 24 weitere Ateliers aus ganz Deutschland und dem Ausland am Start. Für internationales Flair sorgen die Werkstätten von Nick March und Mark Smith aus England, Job Heykamp aus den Niederlanden sowie Angelika Panten aus Belgien, die ihre Arbeiten präsentieren und verkaufen werden.

Von regional bis international – unter dieser Prämisse könnte also die siebte Auflage der Fischerhude Veranstaltung für Keramikfreunde stehen. Laut Ahmad Tavakkoli vom Organisationsteam, der mit seinem Fischerhuder Atelier ebenfalls vertreten sein wird, dreht sich in diesem Jahr bei den Keramiktagen alles um das Schwerpunktthema „Keramische Oberflächen“. Das Kulturevent findet alle zwei Jahre in der Mitte des Künstlerdorfes statt und hat sich zu einem echten Publikumsmagnet mit einem guten Ruf in der Keramikszene entwickelt. „Es ist eine kleine aber feine Schau, die neben der Vielfalt des Materials auch die Übergänge zu künstlerischer und kultureller Bedeutung zu betonen weiß“, hoffen Tavakkoli und seine Mitstreiter auch diesmal wieder auf reges Interesse.

Die ganze Vielfalt

Gezeigt werde wieder die Vielfalt keramischer Möglichkeiten vom Gebrauchsgeschirr bis zum Kunstobjekt, vom gedrehten Gefäß bis zu montierten Objekten und kalligrafischen Texten auf Keramikplatten, die unterschiedliche Produktionsprozesse nachweisen, werben die Organisatoren um Zuspruch. Zum Rahmenprogramm der Keramiktage gehört seit jeher eine liebevoll gestaltete Ausstellung, die mit einer gewissen Leichtigkeit und Augenzwinkern das Schwerpunktthema umrahmen soll. Unter der Überschrift „Von der Oberfläche in die Tiefe“ möchten die Macher der Fischerhuder Keramiktage die Besucher auch ein wenig an den Bereichen, die hinter der Herstellung der Keramik stehen, teilhaben lassen. In diesem Fall geht es also um die Oberflächengestaltung. „Gibt es Informationen auf der Keramik? Gibt es am Ende gar eine Botschaft?“, lauten die Fragen, die in diesem Rahmen geklärt werden sollen. Die Keramiktage haben aber noch mehr zu bieten als Mitmachaktionen und Ausstellungen. Unter dem Motto „Tonfilme“ laufen Videos mit dem Titel „Die alte Seidenstraße, der Weg der Keramik“, die eine Betrachtung der keramischen Entwicklung entlang der alten Seidenstraße bis zu heutigen Zeit ermöglichen.

Den musikalischen Rahmen gestalten derweil die Schülerinnen der Musikschule Verden, die am Sonnabend ab 15 Uhr mit einem bunten Programm aus Volks- und Jahreszeitenliedern sowie Stücken vergangener Zeiten unterhalten. Kulinarisch verwöhnt ein Team der Kirchengemeinde die Besucher mit selbst gebackenem Kuchen und Getränken. Zudem bereitet „Käse-Jochen“ Richter würzige Raclette-Spezialitäten zu. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.fischerhuder-keramiktage.de.