Auf der Bremer Straße ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen. (Christian Butt)

Nur noch Schrottwert haben zwei Fahrzeuge nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend auf der Bremer Straße in Achim. Aus noch ungeklärter Ursache stießen ein Fiat und ein Ford an der Kreuzung vor der Aller-Weser-Klinik frontal zusammen. Die beiden Fahrer mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

Die viel befahrene Landesstraße musste während des Feierabendverkehrs voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wieso die beiden Fahrzeuge zusammenstießen – und ob schlechte Sicht bei einem kräftigen Regenschauer eine Rolle spielt - konnte die Polizei am Mittwochabend noch nicht sagen.