Landkreis Verden. Dem Gesundheitsamt des Landkreises sind von Donnerstag- bis Freitagmorgen 38 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit liegt die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen bei 1024. 636 dieser Personen sind wieder genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten im Landkreis beläuft sich auf 378 Personen. Der Inzidenzwert lag am 6. November um 8 Uhr bei 181,6. Im Landkreis sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Ein Mann aus Verden, Ende 70, starb am Wochenanfang in einem Krankenhaus außerhalb des Landkreises, ein weiterer Mann aus der Samtgemeinde Thedinghausen, Mitte 80, starb am Freitag. Am Domgymnasium Verden wurden indes zwei Corona-Fälle bei Schülern gemeldet. Zwei weitere Fälle gab es an der Gudewillschule in Thedinghausen. Beide Schulen wechseln in den schichtweisen Präsenzunterricht. Auch an der Schule am Lindhoop wurde ein Schüler positiv getestet. Ein Wechsel in den Schichtbetrieb ist nicht erforderlich, da er den Unterricht nur kurze Zeit besucht hat. Von Corona-Fällen sind außerdem die Kita Oytermühle, wo eine Auszubildende erkrankt ist, und die Kita Am Lahof betroffen. Hier wurde eine Erzieherin positiv getestet.