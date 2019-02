Die beiden Auszubildenden Pascal Nolze (links) und Joel Theurich stellen das neue Logo der Achimer Bäder auf ihrer Arbeitskleidung vor. (Kai Purschke)

Eine Welle, die die Liegewiese des Freibads darstellt, und eine, die das Dach des Hallenbads symbolisieren soll. Aber ist es nicht doch eher ein Fisch, den die beiden Wellen zusammen ergeben? Wie auch immer, übereinandergelegt stellen die Wellen mitsamt ihrer andersfarbigen Schnittmenge jedenfalls das neue Logo der Achimer Bäder dar, die sich fortan als Marke verstehen und so auch im Markt platziert werden sollen. Das Logo, für das eine Agentur beauftragt wurde, ist nun bei einem Pressetermin im Hallenbad präsentiert worden und soll so etwas wie einen Neuanfang darstellen – sowie den Auftakt für ein besseres Marketing.

Und in diesem ist dem neuen Freibad eine Hauptrolle zugedacht, schließlich wird es derzeit für insgesamt rund fünf Millionen Euro komplett auf links gezogen und soll nach seiner Fertigstellung ein attraktives und gut besuchtes Familienbad sein. Das soll in jedem Fall im Mai dieses Jahres eröffnen, wann genau, steht noch nicht fest. Fakt ist: Der Eingang wird auf die andere Seite ans Umkleidegebäude verlegt und zur Eröffnung wird noch nicht alles in neuem Glanz erstrahlen können. Daher gelten in der diesjährigen Freibadsaison sozusagen Baustellenpreise: Erwachsene zahlen zwei Euro an der Kasse, Unter-18-Jährige einen Euro. Ab 2020 sind es im Freibad dann – wie im Hallenbad – regulär vier beziehungsweise zwei Euro.

Bisher, das wurde in den Worten von Bürgermeister Rainer Ditzfeld und seinem Fachbereichsleiter Steffen Zorn deutlich, ist das neue Freibad den Verantwortlichen der Stadtverwaltung in der öffentlichen Wahrnehmung zu schlecht weggekommen. Wohl auch, weil die Komplettsanierung von den Diskussionen ums Bäderbetriebskonzept, den damit verbundenen Öffnungszeiten und Preisen überschattet wurde. „Welche Kommune unserer Größe kann schon drei Bäder vorweisen, die sie unterhält, das ist nicht selbstverständlich“, betonte Ditzfeld daher noch einmal und bezog das unter Vereinsleitung befindliche kleine Bad in Uesen in seine Aussage mit ein.

Unterm Strich läuft durch den Betrieb der Bäder jährlich ein Minus von mindestens einer halben Million Euro auf, weshalb sie wirtschaftlicher arbeiten sollen. Dafür soll das neue Bäderbetriebskonzept sorgen, dessen Entwurf im vergangenen Jahr zu großer Aufregung in der Bevölkerung und bei diversen Nutzergruppen geführt hatte und in einer Bürgerdemo gipfelte (wir berichteten). Nach dieser hatte die Politik die Verwaltung beauftragt, das Konzept zu überarbeiten, das nun als Beschlussvorlage an diesem Freitag veröffentlicht werden soll.

Klar ist bereits, dass der Parallelbetrieb mindestens in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden wird, das heißt: Das Hallenbad wird bis zu den Sommerferien für Schulschwimmen und geschlossene Nutzergruppen parallel zum Freibad geöffnet sein, in den Ferien allerdings wie gewohnt nicht, da Revisionsarbeiten erledigt werden müssen. Der Parallelbetrieb ist möglich, weil der Rat eine halbe Stelle mehr bewilligt hatte, die nun aber refinanziert werden muss. „Das ist nicht das Prinzip Hoffnung, sondern eine Erwartungshaltung“, sagte Zorn. Die Verwaltung gehe davon aus, dass sich die Rettungsschwimmer, die Gewerbetreibenden und der neue Förderverein auch tatsächlich einbringen, um Geld einzuspielen. Das könnte die Verwaltung in einem weiteren Schritt auch selbst, da laut Zorn geprüft wird, inwieweit sie Kurse anbieten kann.