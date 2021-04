Achim/Oyten/Bremen. Die Polizei hat nun auch den zweiten Tatverdächtigen festgenommen, der am 3. März in Achim eine Tankstelle an der Borsteler Landstraße überfallen haben soll. Die Durchsuchung einer Wohnung in Bremen und seine Festnahme haben sich am vergangenen Freitag und Sonnabend ereignet, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat. Wie berichtet, war der erste Tatverdächtige, ein 34-Jähriger aus Bremen, am 22. März festgenommen worden.

Kein fester Wohnsitz

Diese Ermittlungen hatten die Polizei auf die Spur des nun festgenommenen 45-Jährigen gebracht. Der Mann habe keinen festen Wohnsitz und konnte in der Nähe einer Wohnung festgenommen werden, „in der er sich häufiger aufhielt“, wie die Beamten erklärten. Das Amtsgericht Verden hatte nach Prüfung der Ermittlungsergebnisse am Sonnabend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden einen Haftbefehl erlassen. Der 45-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stehen die beiden festgenommenen Männer auch im Verdacht, am 19. März eine weitere Tankstelle in Oyten an der Hauptstraße überfallen zu haben. Ob sie sich zudem für ähnliche Raubtaten in Bremen und einen Überfall auf einen Drogeriemarkt in Oyten verantworten müssen, wird von Polizei und Staatsanwaltschaft noch geprüft. „Hierzu sind wir im engen Austausch mit der Polizei Bremen“, heißt es von den Niedersächsischen Beamten. Die Auswertung der Durchsuchungsergebnisse und sichergestellten Beweismittel findet in den nächsten Wochen statt.