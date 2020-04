Das Coronavirus hat im Landkreis Verden ein weiteres Todesopfer gefordert (Symbolbild). (Björn Hake)

Ein über 70-jähriger Mann aus dem Südkreis ist laut Kreisverwaltung am Montagnachmittag an den Folgen der COVID-19- Erkrankung im Verdener Krankenhaus gestorben. Der Patient ist der zweite Todesfall im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Landrat Peter Bohlmann spricht den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Das Gesundheitsamt meldete darüber hinaus, dass es zwei weitere positiv auf das Coronavirus getestete Personen gibt – damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis auf 118. Bisher sind 107 Personen genesen, drei Menschen befinden sich im Krankenhaus. Die ersten Corona-Infizierungen im Kreis Verden wurden am 9. März dieses Jahres nachgewiesen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes leben im Landkreis Verden insgesamt rund 137 000 Menschen (Stand 31.12.2018). Im Schnitt sterben statistisch gesehen 4,3 Menschen pro Tag.