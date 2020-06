Eine 82-jährige Bewohnerin des Oytener Pflegeheimes Am Triften ist verstorben. Sie hatte sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert. (Björn Hake)

Eine 82-jährige Heimbewohnerin der von einem Corona-Ausbruch betroffenen Pflegeeinrichtung in Oyten ist am Montagabend an den Folgen der COVID-19- Erkrankung im Achimer Krankenhaus verstorben. Das hat der Landkreis nun mitgeteilt. Die vorerkrankte Patientin ist damit der zweite Todesfall aus dem Heim und kreisweit der vierte Todesfall in der Bevölkerung des Landkreises Verden im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Landrat Peter Bohlmann spricht den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet darüber hinaus (Stand Dienstag 14 Uhr) einen weiteren neuen Fall einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person. Es handelt sich um eine weibliche Person aus dem Nordkreis. Der Fall steht nicht im Zusammenhang mit dem Oytener Pflegeheim. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis auf 240. Aus der häuslichen Quarantäne konnten zwei Personen entlassen werden. Damit gelten 177 Personen genesen. Sechs Infizierte befinden sich aktuell in stationärer Behandlung.