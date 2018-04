"Hört man mich auch hinter den Bananen?" wollte Winfried Hammelmann von seinem Publikum im Verkaufsraum von Brünings Scheune wissen. (Björn Hake)

Banker und Literat, Redakteur und Satiriker. Auch als Moderator in Hörfunk und Fernsehen sowie als Kriminalassistent Karlsen im Bremer „Tatort“ hat Winfried Hammelmann schon oft von sich reden gemacht. Mitte März hat der 59-Jährige nun im Verlag Hoffmann und Campe seinen ersten Roman veröffentlicht und nun zur Lesung einzelner Passagen nach Fischerhude eingeladen. Deutlich mehr Zuhörern als ursprünglich erwartet, vermittelte Hammelmann im Verkaufsraum von Brünings Scheune einen Einblick in die Liebesgeschichte von Nils und Lena, die Bestsellerautor David Safier kürzlich als „höllisch komisch und himmlisch gefühlvoll“ bezeichnet hat.

„Hört man mich auch hinter den Bananen?“ Freundschaftlich, fast familiär mutete der Umgang mit den etwa 80 Gästen an, die der Einladung von Scheune-Geschäftsführer Achim Mewes zu einem literarischen Abend mit Wein gefolgt waren. „Trinkt schön viel“, animierte Hammelmann seine Zuhörer schmunzelnd zum Genuss von Rotwein, Weißwein oder Sekt und legte ihnen gleichzeitig den Kauf seines himmelblau broschierten Werkes ans Herz. „Vielleicht, weil es Euch gut gefällt, oder aber auch, wenn es schnell wieder vom Markt sollte.“ Genesungswünsche richtete er an Achim Mewes, der sich zurzeit von den Folgen eines schweren Unfalls erholt.

„Nils Petersen arbeitet in einer Bank, schätzt den Umgang mit Zahlenkolonnen und fährt jedes Jahr zur gleichen Zeit mit Freunden auf seine Lieblingsinsel Sylt“, beschrieb der Autor den Protagonisten seines Werkes. Ein ganz normales und zufriedenes Leben also, bis er Lena im Stammlokal der Jungs in Bremen-Oberneuland trifft – und sich sofort in sie verknallt.

Bevor sich aus der ersten Begegnung mehr entwickeln konnte, brach das Schicksal über ihn herein. „Oder vielmehr der himmlische Türsteher Petrus, der seinen Job eigentlich gut macht. Nur alle 50 bis 100 Jahre unterläuft ihm ein Fehler, so auch jetzt, als er Nils‘ Traumfrau viel zu früh zu sich holt, um das Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde wieder herzustellen." Eine kleine Chance für die große Liebe sah jedoch ein etwas merkwürdiger Zeitgenosse, der eines Tages Nils‘ Weg kreuzte und „einfach Severin“ genannt werden will. „Wenn Du es schaffst, die Stunden, die Lena eigentlich noch auf der Erde verbracht hätte, zu sammeln oder von Kumpels zu erbitten, dann könnte es unter Umständen ein Happy End für Euch geben“. Nils macht sich sofort daran, das schier Unmögliche zu schaffen. Für 473 352 Zeitspenden indes braucht man eine Menge Ideen und darüber hinaus auch sehr, sehr viele Freunde.

Winfried Hammelmann schaffte es schnell, die Zuhörer in seinen Bann zu ziehen. Den Teil des Buches, der auf der Erde spielt, habe er schon 2010 geschrieben, informierte er, 2016 folgte dann die „Himmelsseite“. Seiner Frau und einem hervorragenden Lektor habe der Roman den letzten Schliff zu verdanken; das Endergebnis und die berechtigt erscheinende Aussicht auf Erfolg ermutigten ihn sehr, mit dem Schreiben fortzufahren. „Seit den 80ern, als ich in der Bank gearbeitet und parallel das Abendgymnasium besucht habe, habe ich vieles gleichzeitig gemacht“, verriet er seinem Publikum. So halte er zum Beispiel immer sofort fest, was ihm gerade einfiele und habe für die nächsten Romane schon sieben mögliche Stories und mehr als 100 Titel parat.