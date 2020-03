Der Maibaum wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht aufgestellt, dem ohnehin gebeutelten Handel fehlt der verkaufsoffene Sonntag. Hoffnung macht das Bremermann-Projekt, das auch das Nientkewitzhaus (rechts im Bild) betrifft. (Björn Hake)

Achim ist bekannt dafür, seine Feste zu feiern wie sie fallen. Nun fallen sie wegen des Coronavirus aus. Und das macht nicht nur den Veranstaltern, sondern auch den Einzelhändlern, Gastronomen, Schaustellern und allen anderen Beteiligten zu schaffen. Nach der Absage der Achimer Fachausstellung und deren Verschiebung um ein Jahr (wir berichteten), ist nun auch das für den 26. April geplante Maibaumfest mit seinem verkaufsoffenen Sonntag abgeblasen worden.

Mit Sorge schauen auch der Wirtschaftsbeirat Achim und die Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) auf diese momentane Situation sowie auf die angeordnete Schließung der Geschäfte als Reaktion auf die Corona-Pandamie, wie die beiden Vereine in einer gemeinsamen Stellungnahme mitgeteilt haben. Vorerst bis zum 19. April müssen die Läden geschlossen bleiben – „mit den noch nicht absehbaren Folgen“. Der Appell der beiden Institutionen an die Achimer lautet: „Wenn ihr die nächsten Wochen zu Hause bleibt, kauft nicht online eine Klamotte, Bücher, Schuhe und andere Dinge. Wartet, bis unsere regionalen Geschäfte wieder öffnen und helft denen danach durch eure Einkäufe, diese Krise zu bewältigen.“

„Das tut richtig weh“

Rudi Knapp ist als Innenstadtexperte im Wirtschaftsbeirat aktiv und zugleich Ehrenvorsitzender der Uga sowie ehemaliger und langjähriger Achimer Textilhändler – er weiß also nur zu gut, was die derzeitige Situation für die Händler und Gastronomen bedeutet. „Ich fühle mit ihnen mit“, sagte er. Und er denkt, dass es gut möglich ist, dass nicht alle Geschäfte die Zwangsschließung überstehen werden. Zum einen breche das Ostergeschäft weg, zum anderen das der Frühjahrssaison. „Das tut manchen Branchen richtig weh“, betonte Knapp. Denn Ostergeschenke hole kein Kunde nach und auch auf den neuen Frühjahrskollektionen bliebe der stationäre Einzelhandel sitzen. Dazu die notgedrungene Absage des ersten von vier verkaufsoffenen Sonntagen in Achim, die für viele Händler einen sehr umsatzstarken Tag bedeuten.

„Wir haben lange versucht, das Maibaumfest aufrecht zu erhalten, zumal es den ersten verkaufsoffenen Sonntag für Achims Einzelhändler in diesem Jahr bedeutet“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld. Aber es mache keinen Sinn, es gehe nicht. „Wir werden aber, wenn alles überstanden ist, alles dafür tun, dass wir eine Ersatz-Aktion auf die Beine stellen, die einen verkaufsoffenen Sonntag beinhaltet“, versprach der Bürgermeister den Einzelhändlern und Gastronomen.

Hilfe soll indirekt und dauerhaft auch vom just von Investor Marco Bremermann und der Stadtverwaltung vorgestellten Neubauprojekt für das sogenannte Herbergstraßenquartier ausgehen. Wie berichtet, gehören dem Bremer Investor nunmehr die drei Grundstücke zwischen Bibliotheksplatz und der Schlachterei Mindermann, auf denen nach dem Rückbau ein großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen soll, das neben der dringend benötigten großen Verkaufsfläche im Erdgeschoss auch Büros bieten wird. „Eine sich abzeichnende tolle neue Entwicklung“, heißt es dazu vom Wirtschaftsbeirat Achim und der Unternehmergemeinschaft Achim. Beide Organisationen freuten sich „wie Bolle“ über die „super Neuigkeit“, die ihrer Meinung nach in Zeiten der Corona-Krise untergegangen sei.

Hoffen auf Wiederbelebung

„Das Herzstück der Fußgängerzone, das in den letzten fünf Jahren zu schlagen aufgehört hat, wird wiederbelebt und ist dann sicher der Startschuss für eine weitere positive Entwicklung“, glauben die beiden Vereine. Sie hätten in den vergangenen 15 Jahren zusammen mit der Verwaltung und der Politik an diesem vor der Verwirklichung stehendem Objekt intensiv mitgearbeitet. Und sie loben die „positive Einstellung“ des Investors gegenüber Achim sowie sein Wissen um die Bedeutung des Einzelhandels als Frequenzbringer und Beitrag zu Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt wie Achim.

„Das wird klappen, ich bin fest davon überzeugt“, betonte Rudi Knapp. Sogar zu 98 Prozent sei er sich sicher, dass das Projekt realisiert wird und er ist ebenso davon überzeugt, dass es den Aufbruch einläuten kann. Im Gegensatz zum ebenfalls sicher geglaubten Neubau und Auszug der Kreissparkasse, liegt der Fall aus Sicht von Knapp bei Bremermann anders: „Das passiert hier alles nicht.“