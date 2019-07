Beim Bierdeckel schnappen muss man schnell sein und den richtigen Moment abpassen. Hier versucht sich Manfred Tews (rechts) an der Disziplin. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Trotz des Sommers standen am Sonnabend graue Wolken am Achimer Himmel. Wer an diesem Tag trotzdem etwas unternehmen wollte, dem standen die Türen der Spielhalle „Multiball“ in Etelsen offen. Die Kneipensport-Turniere haben im „Multiball“ bereits Tradition und an diesem Wochenende stand bereits der 3. Kneipensport-Mehrkampf im Jahr 2019 an. Insgesamt 14 Teams, die sich jeweils aus zwei Teilnehmern zusammensetzten, standen sich in sechs Disziplinen gegenüber. Dabei wurden alle Klassiker der Kneipenspiele abgedeckt. Flipper, Darts, Kicker, Meiern, Bierdeckel schnappen und das sogenannte Shut the Box galt es zu meistern. Am Ende gab es für alle Sieger eine Flasche Rum und den Respekt der Kontrahenten zu gewinnen.

„Multiball“ Besitzer Stefan Vesterling ist es wichtig, seine Turniere so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. „Außerhalb der klassischen drei Disziplinen wird gewechselt“, erzählte er. Die drei Klassiker seien in diesem Fall Flipper, Darts und der Tischkicker. Dieses Mal wurde beispielsweise das Spiel Bier-Pong mit der neuen Disziplin Shut the Box ausgetauscht. Große Rolle bei der Auswahl neuer Disziplinen spiele vor allem der Zeitaufwand. „Es müssen Sachen sein, die von der Zeit her übersichtlich sind“, erzählte Vesterling. Auch für die nächste Runde Kneipensport konnte er bereits neue Spiele versprechen.

Unter den Teilnehmern gab es am Sonnabend zahlreiche Stammgäste des „Multiball“ zu entdecken. Viele haben bereits mehrfach an den Turnieren in Etelsen teilgenommen. Daneben fanden aber auch viele neue Gäste den Weg in die Spielstätte, einige waren unter anderem aus Verden angereist.

Um sich von den anderen Teilnehmern abzuheben, trugen manche Teams T-Shirts, die mit ihrem Team-Namen bedruckt waren. Bei der Auswahl der richtigen Bezeichnung für das Team wurden viele Gäste kreativ. Besonders beliebt waren wieder Wortspiele und Anspielungen wie „Dick und Doof“ oder „Team Waschbärbauch“. Insgesamt 19 Runden mussten alle Teilnehmer bestehen, bei der jede Disziplin gleich mehrfach gespielt wurde. Über große Bildschirm konnte jeder den Stand seiner Mannschaft verfolgen.

Strenge Regeln

Für jedes der sechs Spiele lagen lange Listen an Regeln aus. Diese waren auch nötig, denn die meisten Teams hatten sich Strategien und Techniken zurechtgelegt und diskutierten lautstark über die Auslegung bestimmter Vorgaben. Bei Spielen wie Darts und Bierdeckel schnappen kam es vor allem auf ein ruhiges Händchen und Präzision an. Die Würfelspiele wie Meiern erforderten eher Strategie und Köpfchen. „Das ist einfach nur Glück, mehr ist das nicht“, behaupteten sogar einige Spieler. „Man muss ein Allround-Talent sein, um zu gewinnen“, meinte stattdessen Stefan Vesterling.

Gleich mehrere Stunden ging der 3. Kneipensport-Mehrkampf dieses Jahres. Eine Runde konnte dabei sogar bis zu über eine halbe Stunde lang andauern. Langeweile kam bei den spannenden Spielen allerdings nie auf. Trotz der langen Spielzeit, blieb die Stimmung in der Spielhalle auch ausnahmslos freundlich. Wenn es besonders spannend wurde, hielten schon mal beide Teams gemeinsam den Atem an.

Auch Stefan Vesterling und seine Mitarbeiter zeigten sich begeistert. „Wir sind absolut zufrieden.„ Auch das Feedback von den Teilnehmern sei stets positiv gewesen. „Die bestehenden Mannschaften bringen neue Teams mit“, erzählte Vesterling. „Das ist ein Zeichen, dass es den Leuten gefällt.“ Bereits für den August und den September gibt es Pläne, weitere Kneipensport-Mehrkämpfe auszutragen.