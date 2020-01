Am Ende kam der Rettungswagen, der Grete Wieczorek ins Krankenhaus bracht, gerade noch rechtzeitig (Symbolfoto). (Björn Hake)

Das komplette Gegenteil von besinnlichen Weihnachtsfeiertagen erlebte das Ehepaar Wieczorek aus Oyten vergangene Woche. Denn als es Grete Wieczorek am Morgen des 25. Dezembers sehr schlecht ging, versuchte ihr Ehemann Erich Wieczorek telefonisch, medizinische Hilfe zu organisieren. Was sich aber als gar nicht so einfach herausstellen sollte. Als endlich Hilfe eintraf, war es schon fast zu spät gewesen, Grete Wieczorek wurde direkt ins Krankenhaus Achim gebracht und nach der Diagnose „Bakterielle Blutvergiftung“ auf die Intensivstation verlegt. So schildert Erich Wieczorek den Ablauf.

„Ich bin sowas von empört“, lässt er seinen Ärger, über das, was vor mehr als einer Woche passiert ist, immer noch noch freien Lauf. Denn für den 76-Jährigen ist klar: „Ein Missstand in unserem Rettungswesen hat meiner Frau fast das Leben gekostet.“ Denn zunächst habe er rund zwei Stunden versucht, über den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (116117) Hilfe zu bekommen, sei aber nicht über die Warteschleife hinaus gekommen. Über den Notruf 112 habe er dann direkt eine Verbindung bekommen. „Ich schilderte den Zustand meiner Frau – Übelkeit, Zittern am ganzen Körper, starke Schmerzen und Verwirrtheit – und wies darauf hin, dass wegen eben dieser Symptome meine Frau vom 2. bis 10. Januar 2019 stationär im Krankenhaus Achim war“, berichtet Erich Wieczorek.

Der Mann am Telefon der Rettungsleitstelle in Verden habe daraufhin angemerkt, da es sich ja um ein bekanntes Leiden handele, liege kein akuter Notfall vor und deshalb würde auch kein Rettungswagen rausgeschickt. Erich Wieczorek sei nichts anderes übrig geblieben, als es wieder über die 116117 zu versuchen – letztlich auch mit Erfolg. „Der Bereitschaftsarzt war dann auch sehr schnell da und hat, als er gesehen hat, in welchem Zustand sich meine Frau befand, sofort einen Krankenwagen angefordert“, erzählt Wieczorek. Hätte die Kontaktaufnahme mit dem Bereitschaftsdienst noch länger gedauert, „wäre jede Hilfe zu spät gekommen“. Wie Wieczorek am Donnerstag erzählt, liegt seine Frau auch mehr als eine Woche nach der Vorfall noch auf immer auf der Intensivstation.

Fester Fragenkatalog

Der Oytener wolle nicht den Rettungsdienst anprangern, „die Mitarbeiter versehen einen schweren und verantwortungsvollen Dienst“. Aber es könne nicht sein, dass über eine falsche Ferndiagnose am Telefon das Leben seiner 78-jährigen Ehefrau aufs Spiel gesetzt werde. Mit diesen Aussagen konfrontiert, konnte Günter Storch, Leiter der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle beim Landkreis Verden, am Donnerstag auf den konkreten Fall nicht antworten, weil die Beschwerde von Wieczorek noch nicht auf seinem Schreibtisch gelandet ist. Doch Storch will allgemein betonen, dass die Mitarbeiter am Telefon alle über sehr viel Erfahrung und Fachwissen verfügen. „Sie haben über Jahre ihren Dienst im Rettungswagen verrichtet und bleiben auch jetzt noch in Übung“, versichert der Leitstellenleiter. Hinzu kommen regelmäßige Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Ein Notrufgespräch läuft nach einem festen Fragenkatalog ab. „Wir führen das Gespräch und fragen ganz gezielt etwa nach Symptomen“, sagt Storch. Am Ende komme der Mitarbeiter dann zu einer Einschätzung, wie akut die Situation zu sein scheint und ob ein Rettungswagen geschickt werden muss. Diese Entscheidung falle im Übrigen unabhängig von den Ressourcen. Sprich: Im Notfall steht immer ein Wagen zur Verfügung. „Die Menge an Rettungsmitteln ist über die Jahre sehr viel mehr geworden, aber wir stehen auch in permanenter Verbindung mit Partner-Rettungsleitstellen“, berichtet Storch.

Wieso der Kollege im Falle von Grete Wieczorek zum Ergebnis kam, dass kein akuter Notfall vorliege, könne er gerade nur mutmaßen. Sehr gut möglich sei es aber, dass die am Telefon beschriebenen Symptome ein anderes Gesundheitsbild vermuten ließen. Da alle Gespräche aufgezeichnet werden, wolle er sich den Fall selbstverständlich einmal genauer ansehen und dann auch Erich Wieczorek noch eine Rückmeldung geben. „Beschwerden gibt es schon immer mal wieder – aber meistens ist es aufklärbar“, sagt Storch.

Aufklärung hin oder her: Für das Ehepaar Wieczorek bleiben die bangen Stunden am ersten Weihnachtsfeiertag wohl immer präsent, in denen die medizinische Notlage von Fachpersonal ihrer Ansicht nach völlig falsch eingeschätzt wurde – und dadurch ein Menschenleben auf der Kippe stand. „Der Rettungsdienst sollte lieber zehnmal umsonst rausfahren, als einmal zu spät kommen“, findet Erich Wieczorek. Doch diesen Vorwurf möchte Storch so nicht stehen lassen: Denn natürlich stelle man grundsätzlich schnelle Rettungsmittel „lieber einmal mehr, als einmal weniger zur Verfügung“.