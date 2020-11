Ungewöhnlicherweise nicht das aktuelle oder das kommende Kitajahr standen im Mittelpunkt der Sitzung des Ausschusses für Kindergartenangelegenheiten in Oyten, sondern jenes, das erst im Spätsommer 2023 beginnen wird. Denn von da an will die Gemeinde endlich ihr bereits vor Jahren beschlossenes Vorhaben in die Tat umsetzen, die Kindergartengruppen auf 20 beziehungsweise 18 Plätze in der Kita am Berg zu verkleinern. Das ist ein wesentlicher Punkt der Kindertagesstättenbedarfsplanung, die am Montagabend vorgestellt und diskutiert wurde. Das Problem: Für eine Umsetzung der Pläne würden für das Kitajahr 2023/2024 nach den Hochrechnungen insgesamt 135 Plätze fehlen (47 im Krippen- und 88 im Kindergartenbereich). Das liegt auch daran, dass dann 30 bisherige Plätze in der Kita Oyter Mühle und dem Nebenhaus der Kita Pestalozzistraße wegfallen werden.

Ein guter Zeitpunkt also, sich im Bereich Kinderbetreuung zu Teilen neu aufzustellen. Und deswegen sollten in der Sitzung bereits die Weichen dafür gestellt werden, die Gruppenreduzierungen bis dahin tatsächlich zu realisieren und gleichzeitig ausreichend Plätze zur Verfügung zu haben. „Die Bedarfe werden weiter steigen und daher haben wir Handlungsdruck – kurz- und langfristig“, betonte Fachbereichsleiter Daniel Moos. An den bestehenden Kitas gebe es „kaum Erweiterungsmöglichkeiten“. Lediglich an der katholischen und der Kita Sagehorn wären ein Anbau für je eine weitere Gruppe theoretisch denkbar. Doch das würde nicht reichen. „Es braucht eine weitere Kindertagesstätte mit sechs Gruppen“, machte Moos deutlich und präsentierte dann sogleich auch eine erste grobe Planung, die in Absprache mit allen Leitungen entstanden sei.

Standort schon gefunden

So könnte das Raumkonzept von der Aufteilung der Räumlichkeiten an den Bau der Kita Oyter Mühle angelehnt werden. Vorgeschlagen wird verwaltungsseitig der Standort auf der Sportanlage des Sportzentrums Oyten. Das habe mehrere Vorteile: etwa das Setzen eines konzeptionellen Schwerpunkts auf Bewegung und eine Zusammenarbeit mit dem TV Oyten zur Schaffung von Synergieeffekten. Angestrebt wird für die neue Kita zudem eine große Altersmischung, so sollen jeweils zwei reguläre Krippen- und Kindergartengruppen, aber auch zwei altersgemischte Gruppen entstehen.

Die Gemeinde Oyten möchte aber nicht bei allen Kindergartengruppen zwingend durch eine Reduzierung der Größe die Betreuungssituation verbessern. Als Alternative nannte die Verwaltung das Einsetzen einer dritten Fachkraft in den Gruppen. Es soll laut Moos „keine pauschale Entscheidung“ geben, viel mehr soll nach den jeweiligen Gegebenheiten, etwa der Größe der Gruppenräume, beurteilt werden. Wo eine dritte Fachkraft Sinn macht, das wären in Oyten zunächst einmal nur sieben Gruppen, soll schon zum nächsten Kitajahr auch eine eingestellt werden. Wobei Moos auch klar machte: „Das Personal muss erst einmal gefunden werden.“

Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, müsse es der Gemeinde gelingen, sich durch die Arbeitsbedingungen von anderen Kommunen abzuheben, sagte Bürgermeisterin Sandra Röse angesichts des Fachkräftemangels. „Ich halte einen besseren Betreuungsschlüssel für zwingend erforderlich, aber wir wissen nicht, wie wird es bezahlen sollen“, leitete sie die politische Diskussion ein. Und diese bewegte sich in der Folge in genau diesem Spannungsfeld zwischen den für nötig gehaltenen Investitionen und dem auch durch die Folgen der Corona-Pandemie entstandenen Sparzwang.

Und da gingen die Meinungen im Rathaussaal ziemlich auseinander. Auf der einen Seite die Optimisten von SPD und den Grünen. „Zu einem besseren Zeitpunkt kann man nicht investieren als gerade“, befand Hubert Dapper (Grüne) angesichts der derzeitigen Zinssätze. Ralf Großklaus (SPD) sagte: „Ich möchte diese Schwarzmalerei nicht mitmachen. Bis dahin haben wir uns berappelt und von Warteschleifen halten wir gar nichts.“ Auf Warteschleifen kam er deshalb zu sprechen, weil von anderen Ausschussmitgliedern angeregt wurde, die Entscheidung über den Bau einer Kita und dessen Planung zu vertagen, bis (vergleichende) Zahlen vorliegen – so hatte die Verwaltung etwa auch den Bau der Einrichtung durch einen Investor als Alternative ins Spiel gebracht.

Grundsätzlich gegen den Bau einer weiteren Kita war niemand, aber insbesondere die CDU-Fraktion wollte die Finanzen nicht außer acht lassen. „Ich frage mich, wie können wir so etwas finanzieren, ohne dass sich die Gemeinde in einen Schuldenstand begibt, den wir nicht mehr tragen können“, sagte etwa Reinhard Lueßen, der sich ebenso dafür aussprach, das Thema zurück in die Fraktionen zu geben, wie Thomas Ceglarek-Brockshus (FDP): „Ich habe auch noch Informationsbedarf.“

Verwaltung soll weiter planen

Normalerweise gilt in der Oytener Politik die Regel, dass einer solchen Bitte von allen Ausschussmitgliedern entsprochen wird. Doch das wollten SPD und Grüne dieses Mal um jeden Preis verhindern, um bei der Planung keine Zeit zu verlieren. Am Ende bekamen sie ihren Willen auch und es wurde abgestimmt, auch wenn der relativ endgültig formulierte Satz „Es wird eine weitere Kindertagesstätte in Oyten gebaut“ in dieser Form aus dem Beschlussvorschlag genommen wurde. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, dass die Verwaltung die Planung einer Bewegungskita mit großer Altersmischung am genannten Standort weiter untersuchen soll.

Ein Investorenmodell ist derweil vom Tisch, die weitere Untersuchung dieser Variante fand keine politische Mehrheit. Einstimmig fiel indes am Ende die Entscheidung darüber aus, schon zum nächsten Kitajahr möglichst für sieben Gruppen eine dritte Fachkraft einzustellen. Jährlicher Kostenpunkt: fast 100 000 Euro Personalkosten zusätzlich.

Der Zuschussbedarf der Gemeinde für den Betrieb einer neuen Kita mit den angedachten sechs Gruppen würde im Übrigen bei etwa 625 000 Euro im Jahr, der Bau der Kita einmalig bei gewiss nicht unter vier Millionen Euro liegen. Erhebliche Summen also. Die Geldfrage und die unterschiedlichen Ansichten dazu werden also gewiss auch in der weiteren Diskussion eine Rolle spielen.