Die Eheleute Merima und Miralem Bosnjak vom "Adriatic Grill + Fisch“ bleiben positiv gestimmt. (Björn Hake)

Es werde wahrscheinlich noch bis Ostern dauern oder auch ein wenig darüber hinaus, ist aus der Achimer Gastronomie zu hören. Gemeint ist der Tag der Wiedereröffnung, der sowohl herbeigesehnt, als auch gefürchtet wird. Während Personal, Warenbestand und das ganze Drumherum zu 100 Prozent vorgehalten werden müssten, ließe sich die Anzahl der Gäste gleich im Anschluss an den Lockdown nur behutsam schätzen, sagt Christian Detert, Betreiber der „Alten Feuerwache“ auf dem Bibliotheksplatz.

Mit „gebremstem Schaum“ rechnet der Gastronom, der zwei weitere Betriebe führt und insgesamt 30 Mitarbeiter beschäftigt. Sei die Situation schon jetzt ziemlich hart, werde sie sich nicht von einem Tag auf den anderen normalisieren, glaubt er und führt dafür mehrere Gründe an. „Die Leute haben sich daran gewöhnt, wieder selbst zu kochen und verspüren teilweise auch Spaß daran. Darüber hinaus wird die Angst vor Ansteckung angesichts des schleppenden Impfverlaufs weiterhin eine Rolle spielen“.

Ihm als Unternehmer mache darüber hinaus der Mangel an Planungssicherheit zu schaffen, denn es gäbe ja keine Garantie dafür, dass bald alles ausgestanden sei, und der Gestaltung aufwendiger Familienfeste zum Beispiel gingen langwierige Vorbereitungen voraus. Angesichts der Fürsorge für seine Beschäftigten bereite ihm auch deren Wohlergehen Kopfzerbrechen, denn die Auszahlung der staatlichen Hilfen verliefe nur schleppend, die Bearbeitungsdauer sei einfach zu lang. Einen Außer-Haus-Verkauf bietet Detert in keinem seiner Läden an und begründet damit, dass sich ein hochwertiges Menü auf diese Weise schlecht verkaufen ließe. „Da haben es die Lieferanten von Pizza, Rollo und Co. deutlich leichter“, argumentiert der 36-Jährige.

Frustrierte Gastronomen

Ähnlich frustriert zeigt sich auch Jetmir Neziri, der im „Ristorante Davide“ am Achimer Bahnhof Köstlichkeiten aus dem Mittelmeerraum serviert. Im Gegensatz zum ersten Lockdown, den er dank der Treue seiner Kunden relativ gut überstanden habe, kneife es zurzeit an allen Enden, sagt der Gastronom. Dafür macht er die mangelhafte Auszahlung der Finanzhilfen verantwortlich und berichtet zudem von Gästen, die sein Mitnehm-Angebot aus verschiedenen Gründen nur noch eingeschränkt nutzen würden. „Einige sind durch die Situation eventuell selbst in finanzielle Bedrängnis geraten“, mutmaßt er, andere würden es generell ablehnen, ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen. Große Hoffnung setzt Neziri, der fünf Festangestellte in Kurzarbeit hat, auf warme Frühlingstage und darauf, dass sein Garten wieder so gut angenommen wird, wie in den vergangenen Jahren. Angst macht ihm gleichzeitig die Möglichkeit eines dritten Lockdown im Anschluss an die Sommersaison.

Im „Adriatic Grill + Fisch“ verkaufen die Eheleute Merima und Miralem Bosnjak alle auf der Speisekarte verzeichnete Gerichte auch außer Haus. Während des ersten Lockdown sei der Umsatz deutlich höher gewesen, schließen sie sich den Angaben von Jetmir Neziri an, „trotzdem kommen wir auch diesmal irgendwie zurecht“. An Weihnachten und zu Silvester zum Beispiel konnte sich das Paar, das eine Festangestellte in der Küche beschäftigt, über eine hohe Auslastung freuen, und auch die Wochenenden verliefen insgesamt zufriedenstellend. „Hätten wir im Voraus gewusst, dass werktags kaum etwas los sein würde, hätten wir vielleicht ein paar zusätzliche Ideen entwickelt“, erzählt der Restaurantbesitzer, blickt aber jetzt nach vorne und setzt wie andere Betreiber auf seinen Außenbereich. „Wir bleiben positiv gestimmt, machen uns jedoch Gedanken um gutes Servicepersonal, das meines Erachtens schwer zu finden sein wird“, sagt Miralem Bosnjak. Er bleibe jedoch vorsichtig optimistisch und werde gute Leistung auch überdurchschnittlich entlohnen.

„Eigentlich alles gut, ich hab‘ was um die Ohren“, bilanziert Manfred Elbers seine momentane Situation. Während der Pächter des inmitten der Achimer Marsch gelegenen Hirtenhauses im Winter normalerweise mit der Betreuung ungezählter Kohltouristen beschäftigt ist, kocht er die deftige Mahlzeit momentan „to go“. Es laufe gut, freut sich der 62-Jährige, der insgesamt positiv gestimmt ist. Bald sei wieder Sommergartenzeit; Radfahrer und Wanderer kehrten auf ihren Ausflügen fast zwangsläufig bei ihm ein, und die „von oben“ zugesagte Unterstützung komme ja, wenn auch verspätet. Mit der Hilfe treuer Kunden und dem Ausblick auf einen hoffentlich schönen Frühling rette er sich über die Zeit, sagt Elbers und lässt sich die Stimmung nicht verderben.