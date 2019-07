Hoch durch die Lüfte können sehr geübte Nutzer des "Wakegardens" am Oyter See schweben, doch auch für Anfänger ist die Anlage geeignet. (Björn Hake)

Eigentlich wären es in den vergangenen Tagen optimale Bedingungen für einen Besucheransturm am Otterstedter See gewesen. Anhaltender strahlender Sonnenschein und das während der Sommerferien. Viele Menschen sehnten sich da geradezu nach einer Abkühlung. Womit auch das Problem benannt wäre. Denn eben diese Abkühlung, die der Otterstedter See an sich verspricht, ist dort aktuell nicht zu bekommen. Anfang der Woche hat der Fachdienst Gesundheit des Landkreises Verden für das Gewässer vorübergehend ein Badeverbot ausgesprochen. Und so herrscht in diesen Tagen trotz hochsommerlicher Temperaturen gähnende Leere am Strand, auf der Liegewiese und auch im Biergarten und Restaurant „Haus am See“.

Doch während die potenziellen Besucher sich vermutlich einfach einen anderen Ort gesucht haben, sitzt der Frust bei Klaus Georg Cordes, dem Inhaber der dortigen Gastronomie, tief. „Wir stehen hier aktuell umsonst“, sagt er und zeigt auf den an diesem sommerlichen Mittag fast gänzlich verwaisten großen Biergarten. Schon als zu Beginn des Sommers die Badewasserqualität vom zuständigen Fachdienst aufgrund der Blaualgenbildung als „bedenklich“ eingestuft worden war, seien die Besucherzahlen um rund 50 Prozent eingebrochen. Und seit dem erteilten Badeverbot fehlen ihm nach eigenen Angaben nun sogar fast 70 Prozent der Einnahmen.

Katastrophales Sommergeschäft

„Das ist existenzbedrohend“, betont Cordes und übt Kritik am Verhalten des Landkreises. „Das Problem mit den Blaualgen ist nicht erst seit gestern bekannt.“ Er hätte sich gewünscht, dass der Landkreis sich darum kümmert. „Aber die lassen ihre eigenen Naherholungsgebiete einfach kaputtgehen“, ärgert sich Cordes. An eine baldige Aufhebung des Badeverbotes glaube er nicht. Im Gegenteil, durch die viele Sonne werde der See eher komplett kippen. Für seinen Betrieb mit 15 Angestellten sei es schon jetzt ein katastrophales Sommergeschäft.

Ganz anders ist die Stimmungslage rund 20 Kilometer weiter südöstlich. Am Oyter See herrscht in diesen Tagen reger Betrieb, denn dort darf im seichten Wasser ausgelassen geplantscht und geschwommen werden. Zudem locken in diesem Sommer erstmals ein sogenannter „Wakegarden“ und ein Wasserpark Besucher an den See. So auch die 20-jährigen Laura Schönhorst, Nico Lange und Fabio Bruns aus Bassen und Quelkhorn, die sich am Freitagmittag einmal daran versuchen, auf einem Board über das Wasser zu schweben. „Das hat richtig Bock gemacht“, befindet Schönhorst im Anschluss. Alle Drei empfehlen das Erlebnis weiter. „Man stellt es sich auch schwerer vor“, erzählt Lange davon, dass auch Anfänger schnell erste Erfolge haben.

Seit dem 10. Juni ist die Anlage in Betrieb. „Besonders wenn schönes Wetter ist wie diese Woche, sind wir bisher sehr zufrieden“, zieht Denzel Köhler, Mitbetreiber des „Wakegarden“, ein erstes Fazit. Dass sie bei etwas regnerischem oder kühlerem Wetter nicht immer ausgebucht seien, liege auch daran, dass etwa 50 Prozent der Nutzer Laufkundschaft seien, die natürlich eher bei Sonnenschein an den See kommen. Auch der Wasserpark, eine riesige Spiellandschaft auf dem See, werde gut angenommen – an Spitzentagen von bis zu 300 Menschen. Durch die zwei großen Anlagen hat sich das Bild am Oyter See durchaus verändert. Als die Nachricht verbreitet wurde, dass sie installiert werden, gab es auch die ein oder andere kritische Stimme aus der Bevölkerung. „Doch dieser Gegenwind hat rapide abgenommen“, berichtet Köhler, zuletzt keine solchen Äußerungen mehr vernommen zu haben. Im Gegenteil, viele würden sich begeistert zeigen.

Und so kann es auch gut sein, dass die Anlagen, die Mitte bis Ende September abgebaut werden, im Sommer zum dauerhaften Bestandteil werden. „Natürlich zeigt sich das endgültig erst am Ende der Saison, aber im Moment ist es der Plan, dass wir wiederkommen“, gibt Köhler schon einmal einen Ausblick. Ob Cordes dann indes auch noch das Restaurant am Otterstedter See betreibt, scheint sehr ungewiss. Gut möglich, wie er selbst sagt, dass er nach den erheblichen Umsatzeinbußen zuletzt und der Unklarheit, ob die Wasserqualität im Badesee in den nächsten Jahren noch einmal besser sein wird, den Gastronomiebetrieb schließen werde.