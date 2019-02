Der umgestaltete Campus-Komplex an der Großen Straße, wie er nach den Neubauten einmal aussehen soll. Der Ottersberger Ortsrat erhielt am Montag auch eine optische Vorstellung von dem millionenschweren Projekt. (Braunschädel)

Es ist ein Spagat zwischen finanzieller Vernunft und künstlerischer Kreativität, den es beim geplanten Neubau des Forschungstraktes der Ottersberger Hochschule für Künste im Sozialen (HKS) und der damit verbundenen Neugestaltung des Campus-Geländes an der Großen Straße zu bewältigen gilt. Bei der jüngsten Sitzung des Ottersberger Ortsrates, der am Montagabend aus aktuellem Anlass in der Werkstatthalle „Zwischenraum“ auf dem Gelände der Hochschule stattfand, erläuterte HKS-Geschäftsführer Ralf Rummel-Suhrcke in seinem Heimspiel dem von Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp (SPD) geführten Gremium, wie er diese schwierige Aufgabe lösen möchte. Zudem gab das Mitglied der Hochschulleitung anhand von Skizzen und einem Modell auch einen optischen Einblick in das millionenschwere Projekt.

HKS musss hohe Kosten stemmen

Dort, wo derzeit noch die Autos parken, soll der Hochschul-Campus möglichst bis zum Wintersemester 2020/2021 ein völlig neues Gesicht erhalten. Auf einem hundert Meter langen Streifen links neben der Zufahrt zum Gelände sollen nacheinander im hinteren Bereich der Forschungstrakt, im Mittelteil ein Komplex mit Büroräumen für die Verwaltung und zur Großen Straße hin ein Gebäude mit dringend benötigten Seminarräumen für die Theaterstudierenden und einem integrierten Café gebaut werden. Der Forschungstrakt-Neubau, der aus drei Etagen bestehen und eine Nutzfläche von 1264 Quadratmetern haben soll, kostet insgesamt – wie berichtet – rund 3,5 Millionen Euro, wovon die Hochschule dank Fördergelder nur zehn Prozent aus Eigenmitteln zur Finanzierung beisteuern muss. Die Kosten für die beiden anderen Gebäude, insgesamt rund sechs Millionen Euro, muss die HKS selbst stemmen.

Um die Kostenkontrolle zu behalten und dennoch den eigenen Anspruch an künstlerischer Gestaltung erfüllen zu können, arbeitet die Hochschulleitung bei diesem Projekt eng mit zwei Profis zusammen. Während der Berliner Architekt Andreas Oevermann die kreativen Akzente setzen soll, ist Holger Fröhlich von den Gebrüder Schmidt Architekten aus Bad Segeberg als Projektsteuerer für die finanziellen Belange verantwortlich. „Der Startschuss ist damit gegeben“, sagte Ralf Rummel-Suhrcke, der die Baugenehmigung für den Forschungstrakt im März erwartet und für kommenden August oder September mit dem Baubeginn des ersten von drei Bauabschnitten rechnet.

Campus mit neuem Leben

Rummel-Suhrcke ist sich überdies sicher, dass der gesamte Campus durch das neue Gebäudeensemble und der Schaffung eines Willkommenshofes, eines Begegnungshofes zwischen dem alten Bestandsgebäude und den Neubauten sowie eines Werkhofes im hinteren Bereich im Zusammenspiel mit der bereits stark frequentierten HKS-Bibliothek eine ganz andere Atmosphäre erhalten wird. „Es entsteht ein Campus-Leben“, frohlockte der HKS-Geschäftsführer, der bei der Präsentation auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit der Lokalpolitik und der Verwaltungsspitze betonte. Um die vorgeschriebenen Parkplätze auf dem Areal anbieten zu können, hatte die Verwaltung jüngst das Grundstück hinter dem Campus gekauft. Hier sollen, verbunden mit einer kleinen Zufahrt zur Großen Straße, künftig Studierende und Gäste ihre Autos parken können. „Aber die meisten kommen ohnehin mit dem Fahrrad“, glaubt Rummel-Suhrcke an eine entspannte Parksituation.

Eine Lösung bahnt sich laut Rummel-Suhrcke auch für die Nachnutzung des Alt-Campus am Wiestebruch an. Hier sei man in guten Gesprächen mit dem 2016 gegründeten Verein „Wohnprojekt LebensArt“, der aus dem alten Hochschulgebäude einen Wohnpark mit bis zu 25 Wohneinheiten für ehemalige Künstler und Studierende machen möchte. „Sie wollen uns das Gebäude abkaufen und ich bin froh, dass es in diese Richtung geht. Hier können wichtige Zukunftsimpulse für unsere Gesellschaft gesetzt werden“, ließ Rummel-Suhrcke verlauten. Der Kaufvertrag sollte demnach schon in Kürze unterschrieben werden.