Das Mädchen war durch das Oberlicht der Schule gestürzt und rund fünf Meter in die Tiefe gefallen. (Christian Butt)

Eine Zwölfjährige ist durch ein Oberlicht der Astrid-Lindgren-Schule in Achim etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte es mit einer Freundin am Samstagabend auf dem Schulgelände in Achim gespielt. Die Zwölfjährige kletterte über eine Baustelle auf das Dach des Schulgebäudes und brach durch das Dachfenster. Ihre Freundin holte bei einer Anwohnerin, einer ehemaligen Hausmeisterin der Schule, Hilfe. Da die Feuerwehr zunächst nicht die Eingangstür öffnen könnte, wurden zwei Kameraden mit einer Steckleiter auf dem Dach abgesetzt. So gelangten sie über das Dach ins Innere des Gebäudes und konnten die Tür von Innen öffnen.

Die Zwölfjährige wurde bei dem Sturz an der Hand verletzt. Wie sie und ihre Freundin auf das Dach gekommen sind und warum sie sich dort aufgehalten haben, ist derzeit noch unklar.