Das Gesundheitsamt Verden hat die tagesaktuellen Corona-Fallzahlen herausgegeben. (Björn Hake)

Aus dem jüngst von drei Corona-Fällen betroffenen Pflegeheim in Ottersberg ist am Mittwoch eine Bewohnerin im Krankenhaus an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben, wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat. Die über 95-Jährige ist der zwölfte Todesfall im Kreis im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am Domgymnasium und am Gymnasium am Wall in Verden, an der Oberschule Verdener Campus sowie an den BBS infizierte sich jeweils ein Schüler neu. Am Cato in Achim wurde eine Lehrkraft positiv getestet. Die Oberschule Verden wechselt jetzt in den schichtweisen Präsenzunterricht, der bereits für die anderen vier Schulen gilt. Seit den Herbstferien sind insgesamt 31 Schüler in 17 Schulen von Corona-Infektionen betroffen. Auch im Kindergarten Blender wurde ein Kind positiv getestet – kreisweit der vierte Corona-Fall in einer Kita seit dem Ende der Herbstferien.

Nach 150 Neuinfektionen übers Wochenende wurden von Montag- bis Dienstagmorgen 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Mittlerweile sind 1195 Corona-Infektionen bestätigt, 687 Personen sind genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten im 137 000 Einwohner starken Landkreis beläuft sich auf 497. Die kumulative Inzidenz liegt bei 212,2.