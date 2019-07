Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Festival bei Cuxhaven Die Konzerte beim Deichbrand

Sie nennen es Bier-Cardio oder auch Frühsport. Die Punkband Donots aus Ibbenbüren spielen ungewöhnlich früh bereits um 12 Uhr auf der Hauptbühne des Deichbrand-Festivals und machen mit den Fans Sport: Kniebeugen, Rudern, Hüpfen oder im Sitzen vor und zurück rudern - so wird der Kreislauf in Gang gebracht. Die Festivalbesucher kommen Stilecht in Trainingsklammotten und Sporthosen.