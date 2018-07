Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Besucher am Samstag Die Menschen des Deichbrand-Festivals

Sand, Staub, Schweiß und Songs ohne Ende - das Deichbrand-Festival am Seeflugplatz in Cuxhaven/Nordholz lässt die Besucher schwitzen. Bei der mit etwa 55.000 Besuchern so gut wie ausverkauften Musikveranstaltung knallt und brennt die Sonne vom Himmel. Sonnenbrandgefahr und Sonnenschutz als Verkaufsschlager garantieren ein heißes Festival.